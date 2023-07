Bayern-president trygg på Kane-overgang: – Han ønsker å spille i Europa

– Kane har tydelig signalisert i alle samtalene våres at han står fast på avgjørelsen sin – og hvis den blir stående, så får vi ham, sa Hoeness til Sport1.

Kane har hele sin profesjonelle karriere vært eid av Tottenham, hvor han har notert seg med 280 mål og 64 målgivende på 435 kamper. Tottenham endte imidlertid på 8.-plass forrige sesong, noe som gjør at de ikke er kvalifisert for noen av de europeiske turneringene.

– Han ønsker å spille i Europa, og heldigvis for oss spiller ikke Tottenham der neste sesong. Han har nå en mulighet til å komme til en toppklubb i Europa, sa Hoeness.

Ærespresidenten indikerte også at diskusjonene med Kanes bror Charlie, som er agenten hans, og faren Patrick hadde vært positive.

Ifølge BBC har Bayern tilbudt Tottenham 70 millioner pund. Det tilsvarer 920 millioner norske kroner. Kringkasteren skriver også at Spurs' styreleder Daniel Levy møtte Bayern-topper for å diskutere et potensielt salg torsdag.

