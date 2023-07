West Ham: Rice solgt for rekordsum

Arsenal blir ikke nevnt i meldingen, men alt tyder på at Rice skal dit. Den siste tiden har en rekke medier rapportert at London-klubben betaler nærmere 1,4 milliarder kroner.

Selv skriver West Ham at Rice «forlater klubben for en britisk rekordsum».

– Jeg er lei meg for å se Declan forlate oss, men jeg mener alle i West Ham skal være veldig stolte over å ha tatt del i hans reise fra akademiet til å bli den mest verdifulle unge spilleren i engelsk fotball, sier West Hams deleier David Sullivan og fortsetter:

– Vi ønsket ikke å selge Declan, men klubben ville ikke stå i veien da han gjorde det klart at han ville søke nye utfordringer.

Rice har imponert stort i West Ham siden gjennombruddet i 2017. Totalt spilte han 245 kamper for klubben fra Øst-London før han avsluttet oppholdet med å løfte conferenceliga-trofeet etter finaleseieren over Fiorentina tidlig i juni.

En bekreftelse fra Arsenal lar vente på seg. The Athletic var blant dem som tidligere i måneden meldte at klubben fikk godkjent et Rice-bud på 105 millioner pund.

100 millioner av overgangssummen skal være garantert, mens de siste fem avhenger av prestasjonsbaserte bonuser. Ifølge britiske medier var også Manchester City med i budkampen, men trakk seg ut da Arsenal brøt 100-millionersgrensen.

Arsenal endte som nummer to i Premier League sist sesong etter å ha ledet lenge. City og Erling Braut Haaland endte til slutt opp som vinnere.

