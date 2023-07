Van der Sar flyttet til sykehus i Nederland – får fortsatt intensivbehandling

Også etter forflytningen er Van der Sar en intensivpasient. Det kommer fram i en statusoppdatering gamleklubben Ajax har gått ut med på vegne av hans kone Annemarie.

Nederlands tidligere landslagsmålvakt ble i en uke behandlet på et sykehus i Split. 7. juli ble han akutt syk mens han ferierte på en kroatisk øy.

Tirsdag opplyste Ajax at 52-åringen var utenfor livsfare og kunne kommunisere med familien. Det gjentok klubben i lørdagens melding, der det også står at Van der Sar blir værende på intensiven for ytterligere undersøkelser.

Van der Sar vant som spiller mesterligaen med både Ajax (1995) og Manchester United (2008). Med sistnevnte ble det også fire Premier League-titler. Han hadde i tillegg opphold i Juventus og Fulham før han avsluttet karrieren i United.

På det nederlandske landslaget sto han i mål i 130 kamper. Hans siste opptreden kom i en 1-0-seier over Norge på Ullevaal stadion i VM-kvalifiseringen høsten 2008.

Hjerneblødningen skjedde snaut halvannen måned etter at Van der Sar trakk seg som administrerende direktør i Ajax.

[ Van der Sar behandles for hjerneblødning ]