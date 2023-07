Berg-perle sendte Glimt til NM-semifinale – slo HamKam på bortebane

Der venter et bortemøte med Vålerenga den 27. september. Oslo-laget tok seg onsdag videre etter å ha snudd 0-2 til 3-2 i kvartfinalen hjemme mot Brann. Cupfinalen på Ullevaal spilles lørdag 9. desember.

En markkryper fra Albert Grønbæk og et drømmetreff signert Patrick Berg sørget for at avansementet var i boks for Glimt. Vertene fra Hamar kom imidlertid til flere farligheter i løpet av de 90 minuttene på Briskeby, og bortelaget måtte ved flere anledninger renske unna i egen sekstenmeter.

HamKam var likevel heldige som ikke havnet under med både ett og to mål tidlig i kampen. Hjemmelagets Lars Jendal fikk hjelp av både stolpen og tverrliggeren etter gode avslutninger fra henholdsvis Berg og Grønbæk.

Store sjanser

Bortelagets offensive stjergalleri satte vertenes forsvar på flere prøver før kvarteret var unnagjort på Briskeby. Kaptein Patrick Berg og Albert Grønbæk kom begge til gode avslutningsmuligheter, men de ble stanset av henholdsvis stolpen og tverrliggeren.

Like før halvtimen var unnagjort på Briskeby fikk vertene en stor sjanse til å ta ledelsen, men forsvarsspiller Jens Martin Gammelby misbrukte muligheten fra kloss hold.

– Jeg synes vi starter bra, og får til det vi ønsker i starten. Etter hvert blir vi slurvete og det gir dem noen overgangsmuligheter, så vi må litt tilbake til der vi var i starten, sa Patrick Berg til TV 2 ved pause på stillingen 0-0.

Markkryper ga ledelse

Etter at HamKam ved flere anledninger hadde vært farlig frempå like etter hvilen, var det Glimt som først fant veien til nettmaskene. Et godt angrep landet til slutt i beina til Albert Grønbæk som fra innsiden av sekstenmeteren satte ballen i mål med et velplassert skudd.

Bortelaget fortsatte å skape sjanser etter 1-0-målet, men de måtte vente helt til det 76. minuttet før kaptein Berg doblet ledelsen med et knallskudd og gjorde veien tilbake for HamKam håpløst lang.

HamKam har hatt en tung første halvdel av årets eliteseriesesong, og etter 13 serierunder befinner Jakob Michelsens lag seg under nedrykksstreken. De hvitkledde rykket opp fra 1. divisjon før starten på fjorårssesongen, og i comeback-sesongen på øverste nivå sikret de fornyet eliteseriekontrakt med en 13.-plass.

Glimt troner på sin side øverst på tabellen med åtte poeng ned til serietoer Tromsø. Kjetil Knutsens lag ble seriemester både i 2020 og 2021, men forrige sesong ble de vippet ned fra tronen av Molde.

