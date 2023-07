Økte premiepenger i British Open – Hovland med i kampen om over 30 millioner

Et løft på nær 18 prosent betyr at premiepengene i majorturneringen økes fra 14 millioner dollar i fjor til 16,5 millioner dollar i år.

I 2022 fikk australieren Cameron Smith 2,5 millioner dollar for å vinne den tradisjonsrike turneringen på britisk gress. Nordmannen Viktor Hovland delte da 4.-plassen med Tommy Fleetwood og fikk med seg 654.000 dollar, tilsvarende 6,8 millioner kroner etter dagens kurs.

Premiepengene er økt i alle majorturneringene for menn i år. US Open betaler best med 20 millioner dollar i premiepott, mens summen er 18 millioner i US Masters og 17,5 millioner i PGA-mesterskapet.

– Målet vårt er å sikre at The Open forblir i toppen av golfverdenen, og vi har nesten doblet premiepotten siden 2016, sier administrerende direktør Martin Slumbers hos British Open-arrangøren R&A.

Årets utgave av turneringen spilles i neste uke på Royal Liverpool Golf Club i Hoylake vest for Liverpool. Hovland er med i det stjernespekkede feltet i årets fjerde og siste majorturnering.

[ Hovlands største seier i karrieren – vant Memorial etter omspill: – Uvirkelig ]