Messi på plass i Florida: – Vil fortsette å levere på øverste hylle

Argentineren gikk tirsdag av et privatfly med flere familiemedlemmer på en liten flyplass i nærheten av Inter Miamis stadion i Fort Lauderdale. I løpet av de neste dagene skriver han under avtalen som formelt gjør ham til MLS-spiller.

Den er rapportert å være verdt rundt 620 millioner kroner i året. Presentasjonen av Messi er lagt til søndag.

– Jeg er glad for avgjørelsen jeg har tatt. Jeg er klar og ivrig etter å komme i gang med den nye utfordringen, sier Messi om klubbskiftet etter to år i Paris Saint-Germain.

– Min mentalitet og mitt hode kommer ikke til å endre seg. Jeg vil forsøke, uansett hvor jeg er, å gi alt og fortsette å levere på øverste hylle, legger han til.

Mange anser Messi som tidenes beste fotballspiller. Han skaffet seg et ikonstatus for sine bedrifter i Barcelona og er blitt belønnet med Ballon d'Or-prisen hele sju ganger. I desember i fjor toppet han alt med å lede Argentina til et etterlengtet VM-gull.

Trolig debuterer Messi for Inter Miami 21. juli. Da spiller laget mot mexicanske Cruz Azul i den nordamerikanske turneringen Leagues Cup.

[ Messi-signatur økte billettprisene med 1500 prosent over natten ]