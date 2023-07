Uavgjort i den «norske» duellen mellom Klaksvik og Ferencvaros i mesterligaen

Klaksvik ledes av den norske duoen Magne Hoseth (hovedtrener) og Daniel Berg Hestad (assistenttrener).

Vegard Forren var i Klaksviks startoppstilling, mens Kristoffer Zachariassen startet kampen for ungarske Ferencvaros. Sivert Gussiås ble byttet inn for Klaksvik med to minutter igjen av kampen.

På hjemmebane på Færøyene ble det målløst mot Ferencvaros. Returoppgjøret spilles onsdag om åtte dager. Zachariassen pådro seg gult kort før pause.

Tokmac Nguen var ikke med i troppen til Ferencvaros, mens Markus Pettersen ikke var med for Klaksvik.

