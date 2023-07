Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen blir i klubben

Det bekreftet Nilsen og Brann-trener Eirik Horneland etter et møte i klubben tirsdag kveld. I helgen ble det kjent at svenske Elfsborg hadde lagt inn bud på Branns midtbanegeneral.

Nilsen forteller at klubbens spillersalg den siste tiden var med på å skape usikkerhet.

– Vi har hatt noen tøffe diskusjoner. Det har vært litt usikkerhet rundt satsingen som følge av salg. Jeg følte vi hadde et lag som var utrolig sterkt. Det var tungt å se at det forsvant litt. Vi har hatt noen gode samtaler og jeg kjenner at det er dette jeg vil være med å bygge videre på. Jeg tror vi skal få det til, sa Nilsen til pressen på Brann Stadion tirsdag.

– Det har vært litt forstyrrende for oss som klubb og lag. Jeg håper vi kan se fremover, fortsatte kapteinen.

Brann-trener Horneland beskriver de siste dagene som rotete.

– Det har vært noen rotete dager etter det som kom ut i helga. Jeg og Sivert har snakket lenge på bakrommet og hatt mange møter. Jeg og Sivert har blitt enige om at han spiller ferdig sin kontrakt i klubben, sa Horneland.

Nilsens kontrakt strekker seg ut sommeren 2025.

– Jeg håper han fortsetter å være like frisk og rask og sulten, sa Horneland videre.

Brann møter Vålerenga i kvartfinalen i cupen onsdag kveld.

