Mason Mount klar for Manchester United

Det bekrefter klubben med en video av Mount i den nye United-drakten lagt ut på Twitter. Mount har vært sterkt koblet til United den siste tiden, og tirsdag kveld bekreftet han at han forlater Chelsea.

Mount har hele sin profesjonelle karriere vært eid av Chelsea, men nå er karrieren i den blå delen av London over.

Den offensive midtbanespilleren var i Chelsea-systemet helt fra 2005 og gikk gradene opp til A-laget via et par utlån. For Chelsea har han vært med på å vinne Champions League, den europeiske supercupen og klubb-VM.

Briten har også notert seg for 33 mål og 37 målgivende pasninger på 195 kamper for blåtrøyene. Forrige sesong ble imidlertid ikke den store suksessen, hvor han ble henvist til benken i en rekke kamper.

Nå er han klar for Manchester United, hvor han skal danne midtbane sammen med spillere som Casemiro, Fred, Christian Eriksen, Bruno Fernandes og Scott McTominay.

Mount kan dermed bli blant spillerne som er med United til Oslo og treningskampen mot Leeds på Ullevaal stadion i neste uke.

