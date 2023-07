Klubbene opplyser om overgangen i sosiale medier.

TV 2 har meldt at en Brugge-overgang skal være verdt mellom 70 og 90 millioner kroner for Glimt. I januar-vinduet avslo klubben angivelig et bud på Vetlesen fra Feyenoord som skal ha hatt en totalramme på rundt 65 millioner kroner.

Ronny Deila tok over lederansvaret i klubben i slutten av mai. I tillegg til Vetlesen er også talentfulle Antonio Nusa (18) en del av laget som endte på 4.-plass i grunnserien og i sluttspillet.

(©NTB)