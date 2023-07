Kjelsås tapte hjemme for serielederen: – Vi har egentlig ikke råd til dette

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Toppduellen på Oslos tak ble tett, jevn og sjansefattig med masse duellspill. Det blir kanskje ikke mer 2. divisjon enn dette. Egersund vant duellene i begge bokser og nettopp det ble helt avgjørende.

Ingen dårlig prestasjon

– Det er ikke tilfeldig at de ligger der de ligger. De griper sjansene litt oftere enn det vi gjør. Men det gir ikke mening for meg at vi slipper inn det målet. Sånn som kampen setter seg er det meningsløst å havne under. Det er blytungt, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen.

Det er første gang siden september i fjor at noen andre enn Kjelsås vinner på Grefsen. Men dette kunne gått begge veier. Kjelsås skapte flest og burde tatt ledelsen i førsteomgang. Egersund scoret på sin første og brant en stor like etter.

– Prestasjonen er jo ikke dårlig. Vi visste det ville bli jevnt mot serielederen her. Men når vi har to, tre situasjoner så er vi nødt til å sette en av de. Hvor mange ganger scorer ikke Jens på den returen. Det er ikke ulogisk at det kommer et tap en gang iblant, men vi har kålet for mye på tur denne sesongen som gjør at vi egentlig ikke har råd til dette, sier Kampen.

Egersund rykker ifra

Tre poeng til serielederen fører til at Kjelsås har ni poeng opp til toppen av denne avdelingen. De er også fire poeng bak Lyn som i dag fikk sin kamp utsatt på grunn av et innstilt fly. Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen brukte dermed dagen til å overse kampen på Grefsen. Det var ikke jubel å spore da Egersund scoret.

– Vi vet at det er stor forskjell på seier og tap i dag, men vi har lovet oss å ikke tenke for mye på tabellen, sier Kampen.

Egersund rykker litt ifra og jublet naturligvis veldig høyt da sluttsignalet kom. Det er ikke spesielt mange som har gjort det i det siste. Egersund-trener Kjell Andre Thu var en fornøyd mann. – Jeg er ekstremt stolt over at vi vinner her. Som vi vet er det ikke mange som klarer det, selv ikke eliteserielag. Kjelsås er meget gode i duellspillet, men vi er ikke så ille vi heller, sier han til Dagsavisen.

Blixt Flaten tilbake

Leo Bech Hermansen startet på benken og det var den eneste forandringen fra laget som slo KFUM på onsdag. Tilbake i elleveren var Jacob Blixt Flaten etter to kamper på sidelinja. Han så spillesugen ut på en bane som hadde gått av regnværet søndag formiddag. Det var mulig å spille hurtig langs bakken. Kjelsås første sjanse kom etter flott spill, Ahmad Abbas skjøt til slutt over fra 17 meter.

Kjelsås var best i banespillet mot et fysisk sterkt Egersund. De prøvde seg ut på kantene og med innlegg derfra, Jens Bonde Aslaksrud fikk hodet på et par av de, men traff ikke mellom stengene. Rasmus Eggen Vinge var et angrep i seg selv, men ikke overraskende var det mange dueller og få sjanser. Aslaksrud fikk en massiv på retur fra et skudd av Victor Halvorsen. Serielederen virket interesserte i å skaffe seg dødballsituasjoner og slet, som mange andre klubber, med å skape sjanser på Kjelsås.

Jacob Blixt Flaten var tilbake i laget etter å ha mistet de to siste kampen. (Håvard Sollie)

Vant nøkkelduellen

Da Egersund scoret kampens eneste mål var nøkkelen å vinne duellen foran mål. Avleveringen var perfekt i løpebanen til Heine Åsen Larsen som støtet ballen forbi William Da Rocha.

– Det er et tullemål vi slipper inn. Mot de beste lagene er det dyrt, sier Eivind Kampen.

Som i forrige seriekamp hjemme mot Fram måtte Kjelsås jage utligning i andreomgang. Den gang lagde de et såpass trykk at de lyktes til slutt, i dag ble det en større utfordring. Serielederen viste hvor viktig fysikk er i 2. divisjon. Kjelsås pøste på og kjempet hardt, men Egersund vant duellene også i egen boks. Den ene gangen Aslaksrud kom seg fri på et hjørnespark skled ballen av hodet. Himmelen åpnet seg nemlig over Grefsen i kampens siste ti minutter. Klokken tikket gjestenes vei i store deler av andreomgangen som ble veldig oppstykket. De var kyniske og tok seg god tid på alle dødballer. Det frustrerte Kjelsås som ikke fant flyten eller momentumet til å lage et vedvarende trykk.

– Det ble for oppjaga. Vi skaper ikke en bonanza, men vi må sette en av dem, sier Eivind Kampen.

Neste helg må Kjelsås på bortetur. Da er det Vard Haugesund og naturgress som venter.

Rasmus Eggen Vinge kom seg nesten fri. Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen kan skimtes i bakgrunnen. (Håvard Sollie)

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 12 søndag

Kjelsås – Egersund 0–1 (0–0)

Grefsen kunstgress, 314 tilskuere

Dommer: Michael Wikestad Pedersen, IF Kilkameratene

Mål: 0–1 Heine Åsen Larsen (49.)

Gule kort: Rasmus Eggen Vinge, Kjelsås. Ådne Midtskogen, Lars Markmanrud, Sander Lønning, Egersund.

Kjelsås:

William Da Rocha – Markus Olsvik Welinder, Helmer Rusten (Leo Bech Hermansen fra 88.), Sigurd Martinussen, Ola Bjørnland – Ahmad Abbas (Patrick Siu Askengren fra 70.), Victor Halvorsen, Jacob Blixt Flaten, Eivind Willumsen – Rasmus Eggen Vinge, Jens Bonde Aslaksrud

