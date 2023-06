Guro Pettersen i tårer da Vålerenga tapte: – Vi får bare håpe

LSK-HALLEN (Dagsavisen): En lang vårsesong i Toppserien er over for Vålerengas del. De rundet av med det som ble et lite mareritt i LSK-hallen. Tøffe dueller og få sjanser tegnet kampbildet, med Guro Pettersens skade som det mest dramatiske.

Hun var svært lettet da hun ble tatt ut i VM-troppen, for det var ikke gitt etter Jalen Tompkins storspill i vår. Men amerikaneren ble skadet og Pettersen fikk spille igjen, nok til at Hege Riise fant plass til henne. Hjelmen på hodet har blitt et kjennemerke, men det forteller også om en sårbarhet.

Skaden kom rett før pause da hun måtte rykke ut på et langt touch fra Mimmi Veum. Keeperarbeidet var modig, men det er en mager trøst. Veums hofte smalt inn i ansiktet på Pettersen og kollisjonen var såpass hard at keeperen måtte gi seg noen minutter etterpå. Tankene gikk naturligvis til sluttspillet som venter for Pettersen var knust da hun ble ført ut av hallen. Nils Lexerød er svært misfornøyd med behandlingen av den skadeutsatte keeperen.

– Jeg vet ikke hvor alvorlig det er. Vi får bare håpe at det går bra. Det var helt riktig å ta henne ut for det var en voldsom kollisjon. Dommerne må begynne å beskytte spillerne, for vi ser hvor store konsekvenser dette får, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Dagsavisen forsøkte å få en kommentar fra Guro Pettersen, men hun var ikke tilgjengelig. Klubben ville heller ikke kommentere ytterligere rundt keeperens helse, men kommer kanskje med en redegjørelse senere fredag.

Etter planen skal Pettersen sllutte seg til VM-troppen i Oslo umiddebart, men nå må den medisinske avklaringen komme først.

To av tre keepere skadet

Bare sekunder etter at kampen startet ble LSK-stopper Mia Authen liggende i flere minutter etter en tøff duell. Det satte egentlig tonen for denne kampen. Tidligere Lyn-spiller Laura Gashi måtte ut på båret da det gjensto 20 minutter.

For Vålerengas del ble naturligvis skaden til Guro Pettersen det mest dramatiske. Nils Lexerød har uttalt at han har to meget gode keepere i stallen, men nå er begge skadet. Jalen Tompkins sliter med kneet og er ute i lang tid, det er heller uvisst hvor lenge Pettersen blir ute. Uansett måtte Klara Sporsem brått i aksjon. Det er bare hennes tredje opptreden for førstelaget.

– Det er ikke Klaras feil at vi taper dette. Hun spiller en kjempekamp. Det er laget som ikke er der vi var tidligere i sesongen, sier Nils Lexerød.

Skapte nesten ikke sjanser

Tap betyr også at en seksten kampers lang ubeseiret rekke er brutt. Slutt er det også for Andrine Tomter, kontrakten hennes går ut i kveld. Kampen ble hennes 100. for klubben, om man teller med andrelagskamper. Sånn sett er det passende, men hun skulle helst avsluttet på en annen måte. Det ble mye løping med ansiktet mot eget mål for Tomter og resten av forsvaret. De hadde store problemer med bakrommet der Mimmi Veum løp ifra. Det ble til slutt også avgjørende.

– Andrine har hatt en fin utvikling hos oss. Jeg forstår at hun nå vil prøve seg i utlandet som karrieren går i sluttfasen. Vi har en erstatning på vei inn, sier Nils Lexerød.

Elise Thorsnes og Vålerenga er ikke som i starten av sesongen. (Håvard Sollie)

Førsteomgangen bar preg av et Vålerenga med ballbesittelse. Hjemmelaget lå dypt da serielederen hadde ballen, det ble vanskelig å kombinere seg igjennom. I midten var det stengt, men på høyrekanten med Janni Thomsen ble det noen innlegg. LSK bød på trøbbel da Emma Stølen Godø løftet langt i bakrom på temposvake Vålerenga-stoppere, men det var langt flere dueller enn sjanser i denne førsteomgangen.

Rett før timen kom Vålerengas eneste store sjanse. Dagens kaptein, Ingibjörg Sigurdardóttir, headet like over fra et dypt, indirekte frispark. Etter hvert byttet Vålerenga ut Elise Thorsnes, og inn Felicia Rogic, men det hjalp lite. Laget skapte usedvanlig få målsjanser og en annen VM-keeper, Cecilie Fiskerstrand, hadde en overraskende rolig dag på jobben.

Må bruke sommeren godt

Da det gjensto tolv minutter på klokka kom det lille ekstra som krevdes for å avgjøre denne kampen. Amanda Johnsson Haahr trakk seg inn og fant krysset fra 20 meter. Den hadde ikke Klara Sporsem noe sjans til å redde. Bare minuttet senere kontret LSK inn det andre. For endte gang løp Mimmi Veum ifra bak Vålerenga-forsvaret. Denne gangen tok hun seg bedre tid og var iskald.

Nå venter en snau to måneders lang pause før seriespillet fortsetter 26. august. Med tanke på hvordan dette oppgjøret ble, er nok det gledelig for de fleste. Vålerenga er ubeseiret på toppen, men møtte på en liten fartsbrems etter seieren over Lyn på Ullevaal 3. juni. Om Rosenborg vinner sin kamp denne runden vil ledelsen på toppen krympe til tre poeng.

– Hele juni har vært utfordrende. Vi har måttet endre mye på laget fra kamp til kamp. Vi har mistet mange spillere til skade. Det har ført til for mye rokeringer og den stabiliteten vi hadde i begynnelsen av sesongen er borte. Sommeren blir viktig for oss. Den er altfor lang, to måneder trenger vi ikke, men vi må bruke tiden godt, sier Lexerød.

Men først: VM. Norge spiller åpningskampen mot vertsnasjon New Zealand 20. juli. Med eller uten Guro Pettersen.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 17 fredag

LSK Kvinner – Vålerenga 2–0 (0–0)

LSK-hallen:

Dommer: Herman Holthe, Bækkelagets SK

Mål: 1–0 Emma Johnsson Haahr (78.), 2–0 Mimmi Veum (79.)

Gule kort: Mimmi Veum, LSK Kvinner. Janni Thomsen, Vålerenga.

LSK Kvinner (4-3-3): Cecilie Fiskerstrand – Emilie Woldvik, Camilla Huseby, Mia Authen, Oda Johansen – Emma Stølen Godø, Katrine Winnem Jørgensen, Laura Gashi (Tilde Andersson fra 68.) – Signe Holt Andersen, Mimmi Löfwenius (Madelen Dahlstrøm fra 90.), Amanda Haahr (Rebecka Holum fra 89.).

Vålerenga (3-5-2): Guro Pettersen (Klara Thorsrud Sporsem fra 44.) – Laura Pedersen, Ingibjörg Sigurdardóttir, Andrine Tomter – Janni Thomsen, Linn Vickius, Olaug Tvedten, Thea Bjelde, Ylinn Tennebø (Elizabeth Pecchersky fra 82.) – Karina Sævik, Elise Thorsnes.

---