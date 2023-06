Sterk Oppsal-opphenting – sikret poeng mot toppet Sarpsborg 2

TRASOP (Dagsavisen): A-lagene i Norge har fri som følge av landslagspausen, men det er full runde i 2. og 3. divisjon denne helgen. Stort sett pleier 2. lagene å stille svakt når det er landslagspause, men det var ikke tilfelle lørdag.

Sarpsborg 2 kom nemlig til kampen mot Oppsal med en rekke spillere med erfaring i Eliteserien:

* Steffen Lie Skålevik har 137 kamper for Brann, Sarpsborg og Start.

* Martin Høyland har 31 kamper for Sarpsborg og Stabæk, samt 43 i OBOS.

I tillegg spilte Peter Reinhardsen, som har 70 kamper i OBOS-ligaen, samt Sander Christiansen, som har 29 aldersbestemte landskamper og fire innhopp for Sarpsborg. Martin Hoel Andersen står med tre eliteseriekamper for klubben og 109 i OBOS-ligaen.

Med andre ord – et meget sterkt andrelag på Trasop i solsteika lørdag.

Cornermål og keepertabbe

Nevnte Skålevik satte inn 1–0 24 minutter ut i kampen, og det må sies å være fortjent. Sarpsborg fikk corner og ballen havnet, etter litt om og men, i beina på bergenseren. Han hamret ballen kontant opp i nettaket fra kloss hold til 1–0 til gjestene.

1–0 ble til 2–0 fem minutter før pause, ved den svenske nysigneringen Gustav Mogensen. Skålevik kom seg rundt på høyre og slo inn. Emil Moe feilberegnet fullstendig og var på bærtur da innlegget kom. Det gikk over målvakten og rett på pannebrasken til Mogensen, som enkelt headet inn 2–0.

Mats Brændvang sørget for en uhyre viktig redusering minuttet på overtid. Oppsals nummer 10 fikk ball på 40 meter, spilte vegg med Rahul Sharma og fikk ballen igjen på 25 meter. Han curlet ballen på nydelig vis i mål til 1–2.

– Veldig viktig

– Vi snakket om å fortsette med å utnytte mellomrommet vi fikk tilgang til, og at vi måtte være bedre i forflytningen defensivt. Scoringen til Mats var veldig viktig. Det ga oss mer tid til å være tålmodige når vi skulle angripe kampen i 2. omgang, sier trener Umar Malik.

Timen var spilt da lagene var like langt. Thomas Knutsen slo en spinnvill pasning gjennom ledd til Sharma, som tok imot kula inne i boksen. Han dro på nydelig vis av tre Sarpsborg-spillere før han var like kald som skjæra på tunet alene med keeper fra fem meter. Bang i mål og 2-2!

Oppsal presset på for scoring mot tampen av oppgjøret, men de fikk aldri den tredje scoringen som sørget for at snuoperasjonen var komplett.

– Fornøyd

– Man er aldri fornøyd med ett poeng, men jeg er meget fornøyd med prestasjonen til gutta og hvordan de står fram mot et sterkt Sarpsborg-lag, sier trener Umar Malik.

– Det er i tillegg positivt at vi henter oss inn i kampen etter å ha ligget under 2–0. Jeg synes hele laget leverer godt. Men skal jeg trekke fram en vil jeg nevne Emil i mål, som står godt, sier han videre.

2–2 gjør at Umar Malik og co. har 14 poeng etter ti kamper. Det holder til en 7. plass – midt på tabellen, med andre ord. Skånland borte neste søndag er neste for Oppsal.

KAMPFAKTA

Oppsal-Sarpsborg 2 2–2 (1–2)

Trasop, 100 tilskuere

Mål: 0–1 Steffen Skålevik (24), 0–2 Gustav Mogens (39), 1–2 Mats Brændvang (45+1), 2–2 Kuber Sharma (62)

Gule kort: Mats Brændvang, Christian Wielens, Matheo Hoang, Oppsal.

Oppsal: Emil Moe – Markus Rydal, Kalle Roba, August Hartberg, Mathias Stær-Jensen – Mats Brændvang (Kuber Sharma etter 57), Christian Wielens, Thomas Knutsen, Ian Smith – Ebrima Jammeh, Matheo Hoang