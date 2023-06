Rosenborg berget poeng på Nadderud etter marerittstart: – Hadde dem på gaffelen

Rosenborg står stadig med kun tre seirer i årets eliteseriesesong, men kan være fornøyd med måten de slo tilbake på søndag. For etter bare ti minutters spill på Nadderud ledet vertene 2-0.

Sju minutter var spilt da Kaloyan Kostadinov hamret ballen i vinkelen fra kanten av 16-meteren.

To minutter senere lyktes Stabæk nok en gang. Kasper Høgh var sterk og vant en duell før han svingte ballen inn til Mushaga Bakenga. Den tidligere RBK-spissen stupte inn 2-0 og scoret dermed sitt første mål mot gamleklubben.

Etter kampen var Bakenga mest opptatt av hvordan Stabæk rotet bort en ledelse laget burde ha klart å beholde.

– Vi er gode de første 25, og så får vi den typiske defensive tankegangen som ikke kler oss. Det er piss, og vi gir bort tre poeng mot et lag som ikke er i nærheten av godt nok til å ligge og presse oss som de gjør, sa han til TV 2.

– Pisser det bort

For kampen skulle endre karakter. Rosenborg maktet å heve seg og fikk mer og mer overtak utover i omgangen. Jayden Nelson reduserte i det 29. minutt etter pent angrepsspill.

– Vi pisser det bort. Vi hadde Rosenborg fullstendig på gaffelen, og de virket usikre og fomlete. Og så gir vi dem muligheter fordi vi har altfor store avstander i laget, sa Stabæk-trener Lars Bohinen i pausen.

Rosenborg trodde også at de hadde utlignet etter 43 minutter, men Edvard Tagseths perlescoring ble annullert da en VAR-gjennomgang avslørte at Oscar Aga var i offside i oppbyggingen til angrepet.

– Det der tror jeg hadde vært rundens mål om den hadde blitt stående, kommenterte TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Mer VAR

RBK gikk i garderoben med en god følelse etter å ha spilt bedre og bedre, men annen omgang skulle bli tøff mot et defensivt orientert Stabæk-lag.

I tillegg satte Kasper Høgh ballen i mål for Stabæk etter minutter. Igjen valgte Svein Oddvar Moen å annullere for offside etter hjelp fra VAR-rommet, men denne gangen så avgjørelsen feil ut. TV-bildene antydet at Høgh fikk ballen fra Edvard Tagseth og ikke lagkamerat Bakenga.

– Det var karma. Jeg gjorde en jubelscene der, og så ble det offside. Sånn er fotballen. Vi starter bra i begge omganger, men så roter vi det til. Ingen av lagene er spesielt gode, mente Høgh.

Dansk redningsmann

Resten av 2. omgang ble et Rosenborg-stormløp mot Stabæk-målet, og til slutt skulle trønderne lykkes. Erlend Dahl Reitan svingte ballen inn i feltet etter 88 minutter, og Holse ruvet høyest i feltet og stanget ballen i mål via hanskene til Isak Pettersson.

Dansken var tilfreds med scoring, men ditto skuffet over Rosenborgs spill.

– Det er en litt rotete kamp. Det er to lag som ikke spiller særlig godt. Det var ikke bra i dag. Først og fremst er det en tørr og humpete bane. Og det blir mye på deres premisser, sa Holse.

Stabæk ligger på 8.-plass med 15 poeng etter 2-2-kampen, mens Rosenborg er én plass og to poeng bak bæringene. Etter landslagsoppholdet skal Stabæk spille borte mot formsterke Tromsø, mens Rosenborg tar imot Sarpsborg på Lerkendal.

---

Kampfakta

Eliteserien menn søndag:

Stabæk – Rosenborg 2-2 (2-1)

Nadderud stadion: 4938 tilskuere.

Mål: 1-0 Kaloyan Kostadinov (8), 2-0 Mushaga Bakenga (10), 2-1 Jayden Nelson (29), 2-2 Carlo Holse (89).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Curtis Edwards, Jonatan Lucca, Stabæk, Ulrik Yttergård Jenssen, Rosenborg.

Stabæk (3-5-2): Isak Pettersson – Nicolas Pignatel Jenssen (Simen Wangberg fra 57.), Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Sturla Ottesen (Nikolas Walstad fra 81.), Curtis Edwards, Jonatan Lucca, Kaloyan Kostadinov, Tobias Pachonik – Mushaga Bakenga (Aleksander Andresen fra 81.), Kasper Høgh.

Rosenborg (3-2-2-2-1): André Hansen – Sam Rogers (Leo Cornic fra 73.), Markus Henriksen, Ulrik Yttergård Jenssen – Erlend Dahl Reitan, Edvard Tagseth (Adrian Pereira fra 84.) – Olaus Skarsem, Morten Bjørlo – Carlo Holse, Jayden Nelson (Agon Sadiku fra 85.) – Oscar Aga (Sverre Nypan fra 63.).

Øvrige resultater:

Bodø/Glimt – HamKam 3-0 (0-0)

Haugesund – Sandefjord 3-2 (3-0)

Odd – Molde 1-0 (0-0)

Sarpsborg – Viking 1-3 (0-1)

Stabæk – Rosenborg 2-2 (2-1)

Vålerenga – Strømsgodset 0-1 (0-0)

Aalesund – Tromsø 2-3 (1-1)

Senere kampstart: Brann – Lillestrøm

---