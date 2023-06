KFUM liker seg på Nordre Åsen: – Vi banket dem

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): I fjor vant de 5-1, i år ble det en ny firemålsseier for KFUM Oslo på Nordre Åsen. Johannes Nunez, Robin Rasch, Teodor Haltvik og tidligere Skeid-unggutt Yasir Sa’Ad scoret hvert sitt mål.

– Jeg var spent på hvordan vi skulle takle dette med en del forandringer på laget, men det viser seg at det å vinne kamper gir selvtillit og da er det ikke noe problem for oss å komme til Nordre Åsen. Skeid er et spillende lag og det er vi og, men hakket bedre. Vi trives her på Nordre Åsen, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Okeke ble motivert av Skeidoksene

Obilor Okeke scoret ikke, men spilte også en av hovedrollene som førte til at kampen utviklet seg som den gjorde.

– Det er deilig å banke Skeid 4-0, sier han til Dagsavisen. Han syns det er ekstra deilig i dag for han ble en upopulær mann blant hjemmepublikummet. Tidlig i kampen kolliderte han med en utrusende Simen Vidtun Nilsen som ble skadet i situasjonen. – Jeg skjønner nesten ikke hva som skjedde. Jeg stoppet litt opp og så var det plutselig noe som traff meg. Jeg ble slått ut av keeperen og så svart i fem sekunder. Blikket mitt var oppover mot ballen og jeg så han ikke komme, sier Okeke.

Moesgaard har sett situasjonen bare en gang, men synes det ikke var langt unna straffe. – Men da måtte Okeke vært først på ballen, det var han ikke så da er det nok heller gult til vår mann, sier Moesgaard. Hjemmepublikummet ville ha Okeke utvist og buet på han ved enhver anledning etter situasjonen. – Jeg vet ikke om de har noe imot meg, jeg har i hvert fall ikke noe mot dem. Men det er en del av fotballen og jeg bruker det bare som motivasjon, sier Okeke.

Skeids keeper Vidtun Nilsen prøvde seg i ti minutter til og ble ryggende da tilbakespillet fra Hayder Altai viste seg å være for svakt. Johannes Nunez sendte KFUM i ledelsen etter å ha plukket opp den løse ballen.

Flotte mål

Etter det første målet spilte KFUM vertene lave og la på til 2–0 få minutter før pause. Skeid prøvde seg på en offensiv i andreomgang, men fant ikke veien og til slutt var det KFUM som hevet seg til å score flere mål.

– Vi henger litt i tauene, men slipper dem ikke til noe særlig. Jeg var spent på utviklingen med tanke på at noen av oss har 120 minutter i beina fra onsdagen, men heldigvis har jeg mange gode menn å sette innpå. Litt overraskende er det at vi blir såpass mye bedre mot slutten av kampen og scorer et tredje og fjerde mål som begge er veldig fine. Jeg må virkelig si at alle mann er på jobb om dagen, sier Johannes Moesgaard.

Tidligere Skeid-talent Yasir Sa’Ad scoret det siste og Petter Nosa Dahl burde også scoret. Nå venter en landslagspause før KFUM, som er i meget god form, kan jakte nye seire.

– Vi har et momentum som ikke passer helt med en pause nå. Jeg skulle gjerne sett at vi spiller neste helg. På grunn av alle cupkampene har vi fått brukt store deler av stallen og det er mange som samtidig føler seg i form. Men jeg tror gutta også ser fram til litt fri, sier Moesgaard. Neste oppgjør er ikke før 25. juni, hjemme mot Sandnes Ulf.

