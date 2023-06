Kommer med stikk etter derbyseier: – Selv du hadde klart å score i dag

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): Det så ikke sånn ut lørdag, men før storseieren over Oppsal hadde ikke Nordstrand vunnet en kamp på nærmere én måned. Det gjorde de noe med – for å si det mildt – da de sendte Oslo-rival Oppsal hjem med 4–2.

Men det var ingen seiersdans eller full jubel fra trener Thomas Holm etter kampen.

– Vi bør vinne 7-0, 8-0, mener jeg. Vi leder 4-0, men da burde vi vært foran med seks, sju, åtte. Jeg er veldig misfornøyd med det siste kvarteret, sier treneren bestemt om de siste 15 minuttene pluss tillegg, hvor Oppsal scorer to mål og pynter på resultatet.

– Vi har god kontroll i 1. omgang og vinner selvfølgelig fullt fortjent. Vi er solide, men vi kan bedre. Vi må jobbe med mye fremover i spillet vårt. Vi hadde presset på oss og klarte å innfri, etter at Follo vant, men vi må vinne hver kamp fremover. Og det blir tøft allerede i neste kamp mot Lørenskog borte, sier Holm.

Kom med stikk

– Hva kan du si om spissduoen din (Midtgård og Fajfric), som scorer hvert sitt i 1. omgang?

– En helt OK prestasjon av de to gutta. De kan mer, men det er jo jobben deres. Men i dag hadde jo du scoret, hadde du spilt for oss, sier Holm og ler til undertegnede, som spiller venstreback i 4. divisjon …

Spissduoen selv var heller ikke i fyr og flamme etter seieren.

– Det er deilig med seier, men det er litt bittert at vi slipper inn to så enkle mål. Vi lar de komme inn mellom oss litt for lett. Men seier er seier, sier Midtgård.

– Denne seieren var veldig viktig, spesielt for oss, som er gode når vi scorer først. Jeg har troen på at dette kan løsne litt for oss. Vi burde vunnet 4-0, så vi skal bare kjøre på fremover.

– Hva kan dere si om hverandre i dag?

– Oliver er helt fantastisk. Hvert løp, hver duell, så er han der. Det er konge å spille med han.

– Luka skal ha mye av æren for min sesong i fjor. Vi har et bra partnerskap og skjønner hverandre. Vi trives godt sammen og det ser man også utpå banen.

Full Nordstrand-eksplosjon

Etter en rotete åpning på kampen var det Nordstrand som fikk kampens første mulighet etter elleve minutter. Mohammad Abbas slo inn fra høyre og fant Luka Fajfric, som fikk gå opp upresset i boks. Headingen fra spissen gikk et par meter over.

Likevel var det hjemmelaget som skulle ta ledelsen. 17 minutter var spilt da Nidal Loulanti slo inn fra akkurat der Abbas vippet inn sitt innlegg. Loulanti fant Oliver Midtgård, som gjorde det Fajfric ikke klarte – å heade ballen i mål!

En vakker scoring av Nordstrand, men man må få sette spørsmålstegn ved markeringsspillet til Oppsal i egen boks.

1–0 ble til 2–0 etter 21 minutter. En corner fra høyre endte i boks, og etter klabb og babb (og dette var faktisk klabb og babb) fikk Fajfric en lang tå mens ballen lå og danset på streken. Han kunne strekke hendene i været og juble for Nordstrands andre scoring på fire minutter.

Ny Nordstrand-scoring

Oppsal kunne notere sin første mulighet da Rahul Sharma skjøt fra 20 meter. Forsøket ble enkelt reddet av Christopher Tobiassen.

Men Nordstrand var nærmere 3–0 enn det Oppsal var 2-1, selv om Christian Wieelens satte ballen i mål like før pause – men var i offside. Midtgård skjøt i blokka fra 12 meter etter 36 minutter, mens et innlegg fra Loulanti gikk gjennom hele feltet like etter. Det var fortjent da hjemmelaget gikk opp til 3–0 like før pause:

Fajfric fikk ball inne i boks og slapp uselvisk til Fredrik Graham Hansen. Barcelona-proff Caroline sin lillebror hamret ballen på utsøkt vis rett i krysset, til øredøvende jubel fra hjemmefansen. En perfekt avslutning på en enorm omgang av Nordstrand!

Punkterte kampen

Åtte minutter ut i 2. omgang var Nordstrand farlig frempå igjen. En corner havnet i beina på Trygve Solberg Aarstad. Han curlet, men like utenfor. Minuttet etter var Graham Hansen nær ved å bli tomålsscorer, men skuddet fra 16 meter strøk stolpen.

4–0 satt i nota etter 58 minutter. Loulanti kom rundt på venstre og slo inn. Kalle Roba skled ballen inn i eget mål og til Nordstrands fjerde for ettermiddagen.

Oppsal fikk så en astronomisk sjanse til å pynte på resultatet etter 65 minutter. August Hartberg vant ball inne i Nordstrands boks, men skuddet fra fem meter ble stoppet av Tobiassen. Returen fra Hartberg? Stoppet av en oppofrende vestby på strek.

Sluttspurt, men …

Oppsal skal hvert fall ha for én ting – at de gikk ned med flagget til topps. Der andre lag fort hadde kollapset og tapt 5-0, 6–0 og 7-0, satte gjestene inn en ordentlig sluttspurt:

80 minutter var spilt da gjestene brøt på Nordstrand sin halvdel og spilte gjennom Hartberg, som hadde en hel banehalvdel å løpe på. Han var uselvisk og slapp til Sondre Meløe, som sentret ballen i åpent mål.

På overtid fikk de straffe da Ebrima Jammeh ble lagt i bakken. Det hele var ganske komisk, for mens dommer Pavel Breivik pekte på straffemerket i full spurt, kolliderte han med Oppsal-spiller Sarim Tariq. Uansett – straffe ble det.

Meløe var sikker fra elleve meter og sendte ballen til høyre og keeper til venstre. Men det ble ingen ytterligere sluttspurt fra Oppsal, som måtte reise hjem med null poeng for første gang i en kamp siden 22. april.

KAMPFAKTA

Nordstrand-Oppsal 4–2 (3–0)

Nordstrand Arena

Norsk Tipping-Ligaen avd. 6

Mål: 1–0 Oliver Midtgård (17), 2–0 Luka Fajfric (21), 3–0 Fredrik Graham Hansen (42), 4–0 Kalle Roba, selvmål (58), 4–1 Sondre Meløe (80), 4–2 Meløe, straffe (92)

Gule kort: Trygve Aarstad, Luka Fajfric, Nordstrand. Mats Brændvang, Oppsal.

Nordstrand: Christopher Tobiassen – Mohammad Abbas, Jonas Nysæter, Edvard Vestby, Miran Kuci – Trygve Solberg Aarstad, Nidal Loulanti, Fredrik Graham Hansen, Runar Johnsen – Luka Fajfric, Oliver Midtgård.

Oppsal: Emil Moe – August Hartberg, Mathias Stær-Jensen, Kalle Roba, Markus Rydal – Mats Brændvang, Thomas Knutsen, Rahul Sharma, Ebrima Jammeh – Christiaan Wielens, Matheo Hoang