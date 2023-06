Finne månedens spiller i Eliteserien

Finne scoret seks mål på fem kamper i Eliteserien forrige måned og hjalp Brann til flere seirer. Bergenserne er også klar for fjerde runde i cupen med hjelp av tre mål fra Finne.

– Det har vært en veldig god måned, så det er veldig hyggelig, sier Finne til TV 2 fredag.

Tidligere denne uken var Finne blant dem som kom med i Ståle Solbakkens tropp til EM-kvalifiseringskampene mot Skottland og Kypros på Ullevaal stadion senere i juni.

– Han har prestert jevnt over tid. Han hadde en fantastisk 1.-divisjonssesong uten at vi har tatt for mye hensyn til den. Og han fortsatte utover vinteren og tok det med seg inn i seriespillet, sa Solbakken om uttaket av spissen.

Brann møter Lillestrøm søndag kveld.

