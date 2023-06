Verdensmester Mac Allister klar for Liverpool: – En drøm som blir virkelig

Liverpool henter ifølge rapporter den argentinske verdensmesteren ved å innfri utkjøpsklausulen i kontrakten hans. Den ble bakt inn i Mac Allisters avtale i fjor høst.

Han er den første av flere spillere Liverpool-manager Jürgen Klopp ønsker å hente inn for å styrke midtbaneleddet.

– Det føles fantastisk, og det er en drøm som blir virkelig, sier Mac Allister til klubbens nettsted.

Argentineren har signert en langtidskontrakt med Liverpool. Det er ikke kjent akkurat hvor langt framover i tid den strekker seg.

Mac Allister debuterte for Brighton i mars 2020. Han gjorde 20 mål på 112 kamper i løpet av sin tid på den engelske sørkysten.

Midtbanespilleren har tidligere spilt for Argentina Juniors i hjemlandet. Han har også vært utlånt fra Brighton til samme klubb og til Boca Juniors.

24-åringen står med 16 landskamper for Argentina. Han var en viktig brikke da Lionel Messi og lagkameratene ble verdensmestre i Qatar før jul i fjor.

– Det har vært et fantastisk år for meg med VM og hva vi klarte å gjøre i Brighton. Nå er det tid for å fokusere på Liverpool og prøve å bli en bedre spiller, sier argentineren.

Mac Allister har en strålende Premier League-sesong bak seg. Brighton overgikk alles forventninger med en sterk sjetteplass. Det gir europacupfotball for aller første gang til høsten.

