Nytt gigantbud fra Qatar på Manchester United – har satt frist til fredag

Flere toneangivende britiske medier som BBC , The Times og Daily Mail hevder å ha kilder på dette onsdag. Fotballjournalisten Fabrizio Romano melder det samme.

Daily Mail skriver at budet fra Al-Thani skal ha en totalramme på cirka 75 milliarder norske kroner. BBC skriver at det videre legges opp til at all United-gjeld innfris, samtidig som det settes av penger til i et fond til bruk i klubben og lokalsamfunnet.

Budet som nå ligger på bordet beskrives som det aller siste og endelige fra Al-Thani. Han skal ifølge Fabrizio Romano ha gitt klar beskjed om det ikke vil komme nye bud fra hans side.

Uniteds nåværende eiere, den amerikanske Glazer-familien, sies å ha fått frist til fredag denne uken med å ta stilling til forslaget.

Den britiske milliardæren Jim Ratcliffe er den andre aktøren som kjemper om å få kontrollen over Old Trafford-klubben. Britiske medier har spekulert i at Ratcliffe har vært i førersetet fram til nå.

Det er kjent at Al-Thani ønsker å kjøpe 100 prosent av aksjene i United. Ratcliffe vil på sin side bli hovedaksjonær, men åpner angivelig for at Glazer-familien kan sitte igjen med en mindre aksjepost.

Glazer-familien har ikke uttalt siden den forrige budfristen utløp 28. april. De kjøpte klubben for over åtte milliarder i 2005.

Det er ikke kjent når en beslutning rundt United-framtiden vil bli tatt.

