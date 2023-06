Ruud klar for kvartfinale i Roland-Garros – danske Rune kan bli nestemann ut

Ruud slo Jarry 7-6 (7-3), 7-5 og 7-5. I en jevn og tett kamp var det Ruud som gjorde færrest feil og spilte den sikreste tennisen, mens storvokste Jarry på 1,98 meter var litt mer villmann i spillestilen selv om han hadde flest vinnerslag. Ruud var det lille, nødvendige hakket bedre gjennom hele kampen.

– Dette var stort for meg med tre tøffe sett. Jeg gjorde jobben og følte meg fysisk fin. Vi har gjort en god jobb i de siste to årene og er glad for å være i kvartfinalen, sa Ruud i arenaintervjuet.

Det var ingen selvfølge at Ruud skulle slå 27-åringen fra Sør-Amerika. Jarry er ingen sinke og er ranket som nummer 35 i verden. Det skyldes ikke minst at han senket Ruud for bare få uker siden.

Ruud slo Jarry sist år, men tapte kvartfinalen i forrige måneds ATP-turnering i Genève med 6-3, 6-7, 5-7. Jarry gikk senere hele veien til finaletriumf i Sveits.

Det gjorde at han spratt 19 plasser opp på verdensrankingen.

– Nicolas er en hard motstander, og han server bra. Jeg er glad for at jeg klarte å nøytralisere flere av hans server og at jeg klarte å vinne de viktigste poengene i kampen. Jeg håper at jeg kan være med i enda en uke, sa Ruud.

Ut

I tur og orden slo Jarry ut Hugo Dellien (Bolivia), Tommy Paul (USA) og Marcos Giron (USA) på vei mot 4. runde, men mot Ruud ble det stopp.

Den nesten 90 kilo tunge servekanonen fra hovedstaden Santiago i Chile holdt ikke helt mål da det gjaldt som mest, og Ruud holdt nær sagt som vanlig nervene under kontroll i finværet i Paris.

Ruud, som er nummer fire på verdensrankingen, tapte finalen i Grand Slam-turneringen i Frankrike sist år mor Rafael Nadal. Det blir spennende å se hvor langt han når denne gangen.

God start

I det første gamet i det første settet avverget Casper Ruud hele fem gameballer før han selv avgjorde til sin fordel. Begge spillerne brøt hverandres serve en gang, og da måtte det hele avgjøres i tiebreak. Der var Ruud klart best og vant 7-3.

I det andre settet hadde Ruud to brudd mot Jarrys ene, og Ruud tok settet med 7-5 etter en sterk og solid avslutning. Da hadde kampen vart i to timer og ti minutter på Phillipe-Chatrier-banen.

Det tredje settet fulgte malen til det forrige. Casper Ruud brøt motstanderens serve to ganger og servet settet hjem til 7-5 og vunnet match.

Det tok 3.22 timer før Ruud hadde tatt sin seier nummer 190 på ATP-touren.

I kvartfinalen venter dansken Holger Rune eller Francisco Cerundolo fra Argentina. Den 4.-rundekampen er ennå ikke ferdigspilt.

