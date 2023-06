Postecoglou enig med Tottenham om managerjobben

BBC hevder mandag å ha kilder på at Tottenham-ledelsen er enig med Celtic-manageren om en toårskontrakt. Sky Sports skriver også at en enighet mellom partene er på plass.

Daily Mail melder på sin side at en bekreftelse på ansettelsen er ventet i løpet av de neste 48 timene.

I mars fikk italienske Antonio Conte sparken som Tottenham-manager. I etterkant tok assistenten Cristian Stellini over som vikar, men heller ikke han fikk beholde jobben ut sesongen. Stellini fikk sparken etter 1-6-tapet for Newcastle i slutten av april.

I etterkant har Ryan Mason tatt over som midlertidig sjef for de hvitkledde. Nå går det mot at Postecoglou blir den permanente løsningen.

Den greskfødte australieren har vært hovedtrener i Celtic siden 2021. I sin første sesong i den skotske storklubben tok 57-åringen både ligatittelen og cuptittelen med Celtic.

Lørdag sikret Celtic trippelen i Skottland denne sesongen. Glasgow-laget vant både ligaen og de to skotske cupene.

Postecoglou kom til Celtic som et ukjent blad for mange. 57-åringen har tidligere vært trener for japanske Yokohama Marinos og Australias landslag, i tillegg til en rekke australske klubber.

Tottenham endte på 8.-plass i Premier League denne sesongen.

