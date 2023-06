Newcastle-eier overtok Ronaldos klubb – storstilt «privatisering» i saudiarabisk fotball

Cristiano Ronaldo er allerede på plass i Saudi-Arabia. Ifølge rapportene blir den franske superspissen Karim Benzema det neste toppnavnet som følger etter, og også Lionel Messi er koblet til en saudiarabisk klubb.

Mandag overtok det saudiarabiske investeringsfondet PIF, som allerede eier Premier League-klubben Newcastle, aksjemajoriteten i klubbene Al-Nassr, Al Ittihad, Al Ahli og Al Hilal.

Overtakelsen er del av et «privatiseringsprosjekt» som oppmuntrer ulike aktører til å investere i idrett. Fotballag er pekt på som en prioritet i initiativet som er støttet av kronprins Mohammed bin Salman.

– Overføringen av eierskapet i de fire klubbene vil åpne for ulike kommersielle muligheter, inkludert investeringer, partnerskap og sponsing på tvers av en rekke idretter, heter det i en uttalelse fra investeringsfondet.

VM-vertskap?

I en pressemelding heter det at man ønsker å gjøre den saudiarabiske ligaen til én av ti største i verden.

Ligaen har spillere fra «over 40 forskjellige land og har sett publikumstallene øke med nesten 150 prosent det siste året», heter det fra det statlige nyhetsbyrået SPA.

«Privatiseringen og eierskapsoverføringen av klubber tar sikte på å akselerere utviklingen innen en rekke idretter over hele kongeriket og øke oppslutningen ytterligere, tilby banebrytende fasiliteter, øke konkurransen og utvikle fremtidige mestere», står det videre i pressemeldingen.

Det ventes også at Saudi-Arabia vil søke om å få arrangere fotball-VM enten i 2030 eller 2034.

Spekulasjoner rundt dette har skutt fart som følge av at kronprins Mohammed bin Salman har bygget sterke offentlige bånd til Fifa-president Gianni Infantino de siste årene.

Store fremganger

Å øke populariteten til den hjemliga ligaen vil også være et logisk skritt mot å oppfylle saudiarabisk fotballs globale ambisjoner.

Også landslaget i landet har opplevd fremganger de siste årene. Under Qatar-VM i fjor ble Lionel Messis Argentina slått 2-1 i åpningskampen.

Klubblaget Al-Hilal vant på sin side den asiatiske mesterligatittelen både i 2019 og 2021.

I motsetning til klubbene i Premier League og andre europeiske ligaer, er ikke saudiarabiske klubber bundet av Det europeiske fotballforbundets regler for pengebruk. Det betyr at det ikke er noen grenser for hva PIF kan tilby i lønn for å lokke toppspillere til Midtøsten.

(©NTB)