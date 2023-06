Sandefjord med historisk seier – slo Odd for første gang på hjemmebane

Hans Erik Ødegaards menn klatrer dermed opp på 12.-plass på eliteserietabellen, mens Odd faller ned på plassen over.

Sandefjord hadde aldri før slått Odd på hjemmebane, men fikk en fantastisk start på kampen da Danilo Al-Saed dro av et par mann og banket vertene i ledelsen etter bare elleve minutter.

– Det var deilig at vi fikk satt den i mål. Jeg har trent mye på det, så det var deilig da den gikk inn i kamp også, men jeg må gjøre det oftere, sa Al-Saed til TV 2 i pausen.

Etter hvilen ble vondt til verre for Odd da Walle klarerte en ball i leggen på Gilbert Koomson, som banket inn vertenes andre mål for kvelden, før Steffen Hagen scoret selvmål tre minutter senere.

Da raknet det også for virkelig for Odd-laget som måtte se Al-Saed sette inn sitt andre mål for kvelden ti minutter senere.

I det siste ordinære spilleminutter reduserte imidlertid 16 år gamle Faniel Tewelde for Odd.

Dermed sikret Sandefjord sin første ligaseier siden 4-0-kampen hjemme mot Aalesund i slutten av april. Det var også deres eneste triumf i Eliteserien denne sesongen, før søndagens overhøvling av Odd.

