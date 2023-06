Kriseplagede Rosenborg slo HamKam: – Vi har hatt en tøff periode

Mål fra Olaus Skarsem i hver omgang og fra Oscar Aga og Jayden Nelson tidlig i annenomgang sendte Rosenborg opp i 12 poeng etter ti spilte kamper. HamKam har igjen havnet under nedrykksstreken med sine sju poeng.

Resultatet kunne vært noe helt annet hvis gjestenes effektivitet hadde vært bedre. I 1. omgang burde laget fra Hamar scoret minst tre mål etter kjempestore sjanser.

Kritikken mot Rekdal har vært knallhard fra hjemmefansen og kulminerte da Stjørdals-Blink sendte dem ut av cupen torsdag.

– Det blir en fortjent seier til slutt, men det er perioder vi er i trøbbel. Da kampen sto og vippet så gikk den vår vei. Jeg er fornøyd med spillergruppen og innsatsen de har lagt ned. Vi har hatt en tøff periode, men vi er blitt sterkere mentalt. I denne kampen har vi noen mål som er topp, topp klasse, sa Rekdal til TV 2.

– Helt nydelig å gi publikum tre poeng. Vi har hatt fokus på det vi kunne gjøre noe med, sa tomålsscorer Olaus Skarsem til kanalen.

– Det første målet kom etter en nydelig pasning fra Jayde. Det andre kom ettter et nydelig overlegg fra Reitan, beskrev Skarsem målene sine.

Frisk start

Det var en frisk start av hjemmelaget, men etter snaue kvarteret hadde gjestene en kjempemulighet. Pål Alexander Kirkevold fikk stå umarkert på femmeteren og skyte på direkten, men André Hansen vartet opp med en flott beinparade.

Det var likevel hjemmelaget som fikk det første målet. Jayden Nelson sto riktig på en cornerretur og pasningen hans havnet hos umarkerte Olaus Skarsem inne i feltet. Han fikk det lett med å sende vertene i ledelsen.

Oscar Aga trodde han hadde gjort 2-0 etter 27 minutter på et fiffig hælspark, men han var hårfint i offside på pasningen fra Nelson.

HamKams William Kurtovic hadde en heading som endte i stanga bak Hansen etter en kontring. Brynjar Ingi Bjarnason hadde også en flott mulighet da han skjøt rett på Hansen fra god posisjon.

Må score mål

– Vi har en del sjanser, men vi må score mål når vi får så store muligheter, sa HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis til TV 2.

Trener Rekdal kunne derimot trekke et lettelsens sukk etter at først Aga og deretter Nelson hadde scoret to kjappe mål før det var gått ti minutter av annen omgang.

Aga scoret sitt første eliteseriemål da han lurte av sin forsvarer og vippet ballen over Marcus Sandberg. Det var tommel opp fra Rekdal på benken.

Nelson satte 3-0 på en effektivt kontring fire minutter senere, og da var det heller ikke ellevill jubel fra Rekdal. 4-0 kom også på en solid kontring og denne gangen var Skarsem sistemann på ballen med sin annen scoring for kvelden.

