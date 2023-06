Brann snudde mot tabelljumboen – Barmen utvist mot gamleklubben

Moses Ebieye sendte hjemmepublikumet til himmels kort tid før pause. 26-åringen stanget inn en corner og noterte seg for sin andre scoring denne sesongen. Det skjedde etter en omgang hvor Brann dominerte banespillet, til tross for at de store sjansene uteble.

Noen minutter etter hvilen utlignet imidlertid Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen. De rødkledde fikk straffe etter at Frederik Børsting ble lagt i bakken av Alexander Munksgaard. Heltne Nilsen smalt ballen oppe i krysset.

Kristoffer Barmen ble byttet inn etter pause. Tjue minutter før slutt ble 29-åringen utvist etter at han pådro seg to gule kort. Det siste kom for munnbruk.

Innbytter Niklas Castro fullførte snuoperasjonen med 2-1-scoringen ti minutter før slutt. Ulrik Mathisen kom også innpå og fastsatte resultatet til 3-1.

Brann hadde ikke tapt mot Aalesund i de seks siste møtene mellom de to lagene i Eliteserien. Bergen-laget hadde tre seirer og tre uavgjort.

