Benzema ferdig i Real Madrid: – Vil alltid være hans hjem

Benzema har spilt i Real Madrid siden 2009 og har tatt en rekke store titler med de hvitkledde.

Han har spilt hele 647 kamper for klubben han nå forlater, bekrefter Real Madrid på sine nettsider søndag.

«Real Madrid er og vil alltid være hans hjem, og vi ønsker ham og hele familien det beste i denne nye fasen av livet hans», skriver klubben.

Benzema vant i fjor Ballon d' Or etter et kjempeår for Real Madrid. Han tar avskjed med klubben i en seanse i Madrid 6. juni.

Det har den siste uken versert mye rykter rundt franskmannens fotballfremtid. Flere medier har hevdet at han skal vurdere et tilbud fra Saudi-Arabia.

