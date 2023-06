Adams ble hattrickhelt da LSK slo Stabæk: – På rett sted til rett tid

Avgjørelsen falt da VAR grep inn og mente det var en straffbar hands i Stabæk-feltet få minutter før slutt. Adams banket inn det påfølgende straffesparket.

Fem minutter senere pyntet Adams på resultatet da han satte inn sitt tredje for kvelden. Dermed står han med ti mål etter ni spilte kamper denne sesongen.

– Akor er rask og sterk. Han kan spille 90 minutter pluss tillegg uten at det koster ham noen ting. Han er vanskelig å håndtere over en hel kamp. Han har masse å gå på på finesse, men han viser at han kan være på rett sted til rett tid. Det er en spennende kraftpakke av en spiss, sa LSK-trener Geir Bakke til TV 2 etter kampen.

Uten kapteinen

Stabæk vant 2-1 over Vålerenga i forrige runde til tross for å ha fått to røde kort. Bærumsklubben måtte greie seg uten Tobias Pachonik og kaptein Fredrik Krogstad i søndagens kamp.

Det var LSK som åpnet best da Adams satte inn 1-0 i det tolvte minutt. Ylldren Ibrahimaj fant spissen foran mål som banket til på hel volley. Ballen gikk rett på keeper Isak Pettersson, men svensken greide likevel ikke å hindre den fra å gå i mål.

Fem minutter senere ble Kasper Høgh felt av Mads Hedenstad og Stabæk fikk straffe. Fra ellevemetersmerket var Mushaga Bakenga sikker, men Adams' to mål mot slutten av kampen ordnet til slutt Lillestrøm-seier.

[ Bodø/Glimt valset over Vålerenga – igjen ]

– Full kontroll

– Vi er det styrende laget hele kampen. I annenomgang har vi full kontroll. Vi gjør jobben, scorer tre mål og vinner kampen. Det er vi veldig fornøyde med, sa Bakke.

Begge lag gikk på pinlige tap i cupens 2. runde torsdag. LSK røk 2-3 for Ullensaker/Kisa etter ekstraomganger, mens Stabæk tapte 1-3 for Kjelsås. Begge røk for lag som til daglig spiller to nivåer under Eliteserien.

[ Brann snudde mot tabelljumbo Aalesund – Barmen utvist mot gamleklubben ]