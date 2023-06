Ramos ferdig i PSG: – I morgen tar jeg farvel

Det melder han selv på sin egen Instagram-konto.

– I morgen er en spesiell dag, i morgen tar jeg farvel til en annen fase av livet mitt, farvel til PSG, skriver spanjolen.

Ramos gjorde overgang til Paris-klubben sommeren 2021 etter å ha tilbrakt 16 år i Real Madrid, hvor han var med på å vinne alt som var å vinne.

– Jeg vet ikke hvor mange steder man kan føle seg hjemme, men uten tvil var PSG, fansen og Paris et av de stedene for meg. Takk for to spesielle år der jeg var i stand til å spille i hver turnering og gi alt, skriver Ramos.

37-åringen noterte seg med fem mål og én assist på 57 kamper for PSG. Han var også med på å vinne den franske serien og cupen to ganger, i tillegg til den franske supercupen én gang.

Ramos opplyser ikke hva som er neste seg i hans karriere.

Torsdag ble det også klart at Lionel Messi er ferdig i PSG. Det bekreftet trener Christophe Galtier på en pressekonferanse. Messis kontrakt løper ut 30. juni.

VG omtalte saken først i Norge.

