Fifa: Galatasaray må betale 33 millioner kroner til Elabdellaoui

Det kommer fram i et Fifa-dokument.

Fifa har bestemt at klubben må betale om lag 2,8 millioner euro i kompensasjon til den tidligere landslagskapteinen. Det tilsvarer 33 millioner norske kroner.

Den tyrkiske storklubben trues med å ikke få signere nye spillere dersom de ikke betaler summen innen 45 dager etter de har fått beskjed om avgjørelsen.

Elabdellaoui spilte for Galatasaray mellom august 2020 og september 2022. Backens kontrakt ble imidlertid terminert i fjor høst etter en vanskelig periode med en fyrverkeriulykke, operasjoner og langvarig opptrening.

Nyttårsaften for to år siden pådro Elabdellaoui seg skader i øynene under nyttårsfeiring i Tyrkia. Dette skjedde etter at fyrverkeri gikk av og traff ham i ansiktet. 14 måneder senere gjorde han comeback for Galatasaray.

Etter fem måneder uten klubb signerte til slutt Elabdellaoui en toårskontrakt med Bodø/Glimt. 31-åringen har så fått seks kamper for gultrøyene.

TV 2 omtalte saken først i Norge.

[ Pellegrino tatt ut på Tanzanias landslag: – En stor nyhet ]