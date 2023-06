Neville fikk sparken av Beckham i Inter Miami

Inter Miami opplyste om nyheten på sine nettsider natt til fredag.

Onsdagens 0-1-tap mot New York Red Bulls ble engelskmannens siste kamp som hovedtrener. Det var Miami-lagets tiende nederlag på de siste 13 kampene i MLS. Laget står med 15 poeng etter like mange kamper.

I fjor tok Neville Inter Miami til sluttspillet. 46-åringen ble ansatt i den amerikanske klubben i januar 2021. Han kom fra jobben som manager for det engelske kvinnelandslaget.

– Noen ganger i fotballen må man ta de vanskeligste avgjørelsene, og dessverre føler vi at det er på tide å gjøre en endring, sier Beckham i en uttalelse på klubbens hjemmesider.

– Da vi ansatte Phil visste vi at han ville gi alt for Inter Miami, og jeg har sett han jobbe utrolig hardt og målbevisst mot målene våre. Han og familien har omfavnet Miami, og han har ofret mye for å gi suksess til byen og fansen, sier han videre.

