Byrådet i Oslo har bestemt at 45 prosent av kunstgressbanene i kommunen skal være uten fyllmateriale av plast. 100 millioner kroner er satt av til satsingen i 2023. Denne sesongen skal 17 baner få nytt miljøvennlig fyll, skriver VG.

Oslo har forbud mot gummigranulat på nye baner. Viken fylkeskommune prioriteter mindre spillemidler til baner med gummigranulat. I EU har man stemt fram at et forbud mot bruk av gummigranulat trer i kraft om åtte år.

– Vi må bruke innkjøpsmakten på å sørge for at vi har fremtidens alternativer. Når vi bygger en bane, skal vi stå ved den banen – og løse de utfordringene som kommer, sier Omar Samy Gamal (SV), som er byråd for kultur, idrett og frivillighet, til VG.

Klaveness håper ikke kommuner vedtar absolutt forbud mot plastholdig fyll før det er gode nok alternativer på plass.

– Det er viktig for oss at kommuner ikke gir absolutt forbud før tiden, for da vil du få mange kokkelimonkeløsninger som ikke gir samlet kraft, sier fotballpresidenten til VG.

