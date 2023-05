Haaland fikk pris fra anerkjent fotballmagasin

Haaland endte på 36 scoringer i debutsesongen for Manchester City og satte dermed ny scoringsrekord i Premier League. Det har ført til at jærbuen har fått en rekke store priser, og tirsdag var det The Athletics tur til å hylle nordmannen for sine prestasjoner. VG omtalte saken først.

The Athletic kåret Haaland til årets spiller og hadde ham med på årets lag.

– Å vinne prisen er spesielt og et resultat av en enestående sesong med laget. Den er forhåpentligvis ikke over ennå, og jeg håper vi kan oppnå noe virkelig stort, sier Haaland til The Athletic.

Haaland fikk også prisen for beste individuelle prestasjon etter hattricket i 6-3-seieren over Manchester United i oktober.

«Ingen kan sammenligne seg med mannen som har scoret mer enn 50 mål (36 i ligaen) denne sesongen i hans første sesong i ny klubb. Han har overgått alle forventninger», heter det i begrunnelsen.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard var også med på årets lag etter at han ledet Arsenal til annenplass.

Frida Maanum var veldig god for Arsenal i den engelske superligaen. Hun ble også belønnet med å komme med på The Athletics toppellever denne sesongen.

