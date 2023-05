AIK ut mot egne supportere: – Et stort steg tilbake

AIK-tilhengere kastet knallskudd og bluss etter at Djurgården tok ledelsen i det 82. minutt, og situasjonen eskalerte etter at en AIK-spiller ble utvist på overtid. Kampen måtte avbrytes, og politi i opprørsutstyr rykket inn på banen. Først etter en time kunne kampen spilles ferdig.

Tirsdag publiserte AIK en melding på sine nettsider der de tar et oppgjør med egne supportere. Overskriften er: Hvordan tribunekultur ønsker vi å ha?

«De hendelsene som utspilte seg i borteseksjonen under søndagens derby var uakseptable, uverdige og et stort steg tilbake for AIK. Aksjoner som skaper utrygghet og risikerer å skade personer kommer vi aldri til å akseptere. Som organisasjon maner vi nå til å stå sammen og ha en åpen dialog om hvordan type kultur vi ønsker å ha på tribunene», heter det i uttalelsen.

Det svenske fotballforbundet avventer kampdelegatenes rapport før sanksjoner iverksettes, men man nedsetter også en kommisjon som skal finne ut hvordan slike situasjoner skal unngås i framtiden. Til denne inviteres serieforeningen (Sef), arenaeieren, kampdelegater, politiet og de involverte klubbene.

«Hendelsen utredes nå av politiet som skal identifisere og straffe de som har gjort seg skyldige i lovbrudd», skriver AIK videre.

