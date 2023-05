Straffebom da Odd spilte uavgjort mot Strømsgodset: – Ikke så veldig fornøyd

I en jevn kamp var det Strømsgodset som skapte de største mulighetene før pause, men da Herman Stengel bommet på straffe gikk lagene i garderoben på 0-0.

Etter timen spilt var det i stedet Odd og Milan Jevtovic som tok ledelsen i kampen, før Mehnert nærmest umiddelbart svarte for Strømsgodset. Ser man kampen i sin helhet, endte det med en rettferdig poengfordeling.

– Første omgang var årsbeste, men andreomgangen er ikke god nok, sa Strømsgodset-trener Jørgen Isnes til TV 2.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd, akkurat. Det sitter litt langt inne for oss med trepoengere for tiden. Det er et fryktelig enkelt mål vi slipper inn, sa Odd-kaptein Steffen Hagen til TV 2.

Resultatet fører til at begge klubber forblir på nedre halvdel av tabellen. Strømsgodset innehar 12.-plassen med åtte poeng etter åtte kamper.

Odd er to poeng foran med én kamp mer spilt. Klubben har tatt bare fire poeng på sine siste fem kamper.

Reddet straffe

Den største muligheten før pause kom da Odd-keeper Leopold Wahlstedt felte Strømgodset-vingen Jonatan Braut Brunes en drøy halvtime inn i omgangen.

Dommeren pekte på ellevemetersmerket, men keeperen gjorde opp for seg da han reddet den påfølgende straffen. Wahlstedt kastet seg til venstre, men lot beinet henge igjen. Det gjorde han lurt i da Stengel sendte ballen mot midten av målet, der Wahlstedt kunne sparke ballen unna.

– Jeg har sett at han skyter mye i midten. Jeg tenkte at jeg måtte gå mot et hjørne, og så prøvde jeg å holde igjen beinet, sa Wahlstedt til TV 2 i pausen.

To mål på rappen

Etter timen spilt var det Odd som tok ledelsen i kampen. På en flott contring var Jevtovic sist på ballen. Serberen hadde lite tid foran mål, men var sikker alene mot Viljar Myhra.

Hjemmepublikumet fikk imidlertid bare juble i et par minutter før Strømsgodset svarte. Denne gangen var det Mehnert som var sistemann på en kontring og som satte ballen sikkert forbi Wahlstedt til 1-1.

– Jeg fikk en bra ball i bakrom, der hvor jeg er god. Så avsluttet jeg kontant til 1-1. Men jeg tenker veldig lite på mål, jeg tenker på tre poeng og seirer for Godset, sa Mehnert etter kampen.





(©NTB)