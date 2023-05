Sliteseier for Lyn: – Det så kanskje ikke så vakkert ut

BISLETT (Dagsavisen): Daniel Schneider ble matchvinner for Lyn på en dag der det handlet om å ta sjansene sine. Det var ikke mange av dem på Bislett i dag. En vanskelig matte skapte et tett og jevnt kampbilde med mye balltap og stopp i spillet.

– Vi visste det ville bli en slitekamp. Ørn er et godt lag og jeg er veldig fornøyd med hvordan gutta taklet kampen. De vant duellene og gjennomfører kampplanen. Jeg er veldig, veldig fornøyd, sier Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

I førsteomgang havnet Lyn under før Ole Breistøl utlignet nærmest på egen hånd. Ørn traff krysstanga rett før pause, men truet ellers ikke hjemmelaget i stor grad. Daniel Schneider ble matchvinner ti minutter etter hvilen og slik som kampen utviklet seg er det fortjent at alle poengene ble igjen i Oslo i kveld. Matchvinneren ønsket ikke å snakke med Dagsavisen, men det gjorde den andre målscoreren.

– Det er viktig for oss å vinne disse vanskelige kampene. Hvis vi ikke er der vi skal intensitetsmessig så blir vi fort straffet, det har vi merket i år. I fjor ble vi ikke straffet for det. Så det handler om intensitet for å vippe dette vår vei. Det blir mye andreballer og slikt. Det så kanskje ikke så vakkert ut, men man må spille etter forholdene, sier Ole Breistøl.

Vanskelige forhold

Bislett blir grønnere for hver dag, men er ikke helt der man hadde håpet eller forventet. Det er store deler med dårlig grodd gress og det bidrar til å gjøre matta ujevn. Som konsekvens blir det vanskelig å spille flytende angrepsfotball, det meste av angrep stoppet etter to-tre pasninger.

– Den er grønnere i dag enn mot Grorud. Om to uker er den kanskje perfekt, sier Jan Halvor Halvorsen.

Det var til gjengjeld mye duellspill, dødballer og stopp i spillet. Arnar Førsund og Ibba Laajab hadde en slags toppspillerduell, de to veteranene har begge fartstid i Eliteserien.

Ørn Horten tok ledelsen etter et langt innkast. Ballen falt løst i feltet og Gustav Helling dunket ballen enkelt i mål. Det var også kampens første sjanse.

Breistøl-raid

For Lyn lignet dette mye på Grorud-kampen. De slet med underlaget i tillegg til at motstanderen var helt påskrudd. Ørn gjorde sakene sine bra og hadde god kontroll i de fleste delene av spillet. De raske backene matchet farten til Ole Breistøl og Anders Bjørntvedt Olsen.

Men det er fortsatt mulig å drible dem. Det var akkurat det Breistøl gjorde da han utlignet. Med tyngdeoverføringer og retningsforandringer kom han seg fri og satte ballen helt bort i hjørnet på imponerende vis. Det var også Lyns første sjanse i kampen.

– I tillegg er det mitt første for sesongen. Den satt langt inne, men den satt godt. Jeg fikk ballen og vendte opp for så å bare løpe rett fram, sier målscoreren.

Kort tid etter burde kaptein William Sell sendt dem i ledelsen. Han kom helt fri på et hjørnespark, men ikke helt over ballen. Ellers skjedde det meste på midten. Ørn fikk også en mulighet til å ta med seg ledelse til pause. Frank Bamenye kom uhyre nærme da han traff krysstanga fra langt hold.

Ole Breistøl lurte ballen forbi både forsvaret og keeper da han utlignet til 1-1. (Håvard Sollie)

Utnyttet keepertabbe

Etter sidebyttet hevet Lyn seg i banespillet. Det første kvarteret bød på mer enn hele førsteomgang. Ikke kjempesjanser, men Lyn var i og rundt på siste tredel. Det ble mange hjørnespark og selv om ikke corner er mål hver gang lyktes det denne gangen. William Sell bommet før pause, mens Daniel Schneider var klinisk. Egentlig burde ikke sjansen kommet, for Ørn-keeper Kristoffer Solberg fikk en trillende ball rett i fanget. Han glapp den og det oppsto kaos i feltet. Andreballen havnet hos Schneider som var helt alene.

Nærmere punktering

Etter timen dalte tempoet igjen og det var langt mellom sjansene. Andreas hellum kom inn i pausen og var nære på en bakromsball. Defensivt ble ikke Lyn testet like mye som i førsteomgang. Ørn var farlige på noen dødballer, men spilte seg ikke til noe. Det så ikke ut til at gjestene hadde mye mer å gå på. De kom bare til noen trivielle innleggsforsøk.

Kampbildet var ganske låst midt på banen. Men Lyn hadde en slags passiv kontroll. De visste at overgangsmulighetene ville komme. Henrik Elvevold og Even Bydal burde begge punktert kampen.

– Sluttresultatet burde vært større. Vi burde ha punktert kampen. Det er noen svære sjanser, sier Jan Halvor Halvorsen.

Ser fram mot cupoppgjøret

Men seier ble det uansett. Egersund vant tidligere i dag og derfor er kveldens seier desto viktigere. Vestlendingene har en seks poengs luke på toppen av tabellen. Neste helg møter Lyn bunnlaget Fløy på bortebane. Før det kommer Vålerenga til Bislett i cupens andre runde.

– Det er noe vi alle gleder oss veldig mye til, selvfølgelig. Det blir dødskult, og vi kan slippe skuldrene ned og prøve å kose oss. Vålerenga tapte på en vrien gressbane i dag så vi må prøve å gjøre det samme, sier Ole Breistøl.

– Vi ser fram til torsdag, men ikke før i morgen. Vi skal kose oss med denne seieren i dag, avslutter Jan Halvor Halvorsen.

Lyn jubler for Daniel Schneiders scoring som viste seg å bli avgjørende for å ta alle tre poengene i kveld. (Håvard Sollie)

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 7 mandag

Lyn – Ørn Horten 2–1 (1–1)

Bislett stadion, ca. 700 tilskuere

Dommer: Sander Magdalon Bråten Johannessen, Nordre Eidsvoll

Mål: 0–1 Gustav Helling (19.), 1–1 Ole Breistøl (34.), 2–1 Daniel Schneider (54.)

Gule kort: Arnar Førsund, Ørn Horten.

Lyn:

Alexander Pedersen – Håvard Meinseth, William Sell, Daniel Schneider, Erlend Sivertsen (Henrik Elvevold fra 73.) – Julius Skaug, Even Bydal, Herman Solberg Nilsen – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 46.), Ole Breistøl (Brage Hylen fra 73.)

---