Finne fortsatte målshowet da Brann feide over RBK: – Entusiasmen er vill

Kampen var fylt med situasjoner og dramatikk. Det tok spesielt fyr i 2. omgang.

Finne scoret sitt niende mål på ni seriekamper i triumfen. Da rundet han samtidig 50 mål totalt i Eliteserien siden hans første i september 2012. Da var det i tillegg nettopp Rosenborg som var motstander, og Finne ble matchvinner med to mål i 2-1-seieren til Brann.

– Det er først og fremst laget som får fram mine styrker. Jeg er ikke så fan av å stå og snakke om det, for vi er tidlig i sesongen og i utvikling, men jeg er takknemlig for slike kamper som i dag, sa Finne til TV 2.

– Entusiasmen er helt vill. Hele stadion står og hopper etter fem minutter, fortsatte Finne.

Han er delt toppscorer i Eliteserien sammen med Bodø/Glimts Amahl Pellegrino. Brann ligger på annenplass og har åtte poeng opp til Glimt på tabelltopp.

Ole Didrik Blomberg scoret også for rødtrøyene i seieren på hjemmebane mandag. Markus Henriksen reduserte på straffespark med 20 minutter igjen, men nærmere kom ikke gjestene.

Milepæl

Dermed sikret Brann dobbelen mot Rosenborg denne sesongen. De slo trønderne 2-0 på bortebane tidligere i mai. Den kampen skulle opprinnelig bli spilt til høsten, men ble flyttet fram for å legge til rette for Rosenborgs kamper i kvalifiseringen til conferenceligaen.

Søndagens kamp var nummer 100 i toppdivisjonen mellom lagene siden de møttes for første gang i daværende Hovedserien tilbake i mai 1962. Den kampen vant Brann hele 6-1.

RBK-trener Kjetil Rekdal var ikke nådig med eget lag etter den knappe 1-0-seieren over 4.-divisjonslaget Trygg/Lade i cupen nylig. Han uttalte at det måtte graves dypt foran møtet med cupmester Brann.

Målgarantist

Rosenborg skapte noen sjanser, men slet med å sette Brann-keeper Mathias Dyngeland på de store prøvene. RBK hadde ikke skudd på mål i 1. omgang. Etter 0-2-målet løftet Rosenborg seg og fikk reduseringen, men kom ikke nærmere.

Brann reiser til Ålesund i neste runde, mens Rosenborg tar imot Rekdals gamleklubb HamKam.

Brann måtte klare seg uten viktige forsvarsspillere som Japhet Sery Larsen og Ruben Kristiansen fra start mot RBK. Larsen var ikke i troppen, mens Kristiansen startet på benken. Begge har slitt med skade.

Etter en jevn åpning sendte målgarantisten Finne hjemmefansen til himmels da han banket Brann i ledelsen etter tolv minutter. Mathias Rasmussen headet ballen ned til Finne, som lot ballen sprette én gang før han sendte den i lengste hjørne med venstrefoten.

– Spørsmålet er hvor langt tilbake i tid man må gå for å finne en så god Brann-spiss, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller på kanalens sending.

Straffesituasjoner og dramatikk

Etter en halvtime ble Carlo Holse felt av Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen inne i 16-meteren, men dommer Sigurd Kringstad dømte ikke straffespark og ble heller ikke overstyrt av VAR.

– Jeg heller mot straffespark … Han blir spent bein på, sa Stamsø-Møller.

– Jeg har ikke peiling hvor han (Holse) kommer fra. Det er dommerens jobb å ta de avgjørelsene, sa Knudsen til TV 2 i pausen.

Fem minutter ut i 2. omgang doblet Blomberg ledelsen etter å ha blitt satt opp av Finne. Blombergs skudd gikk forholdsvis rett på RBK-keeper André Hansen, men ballen gikk bare via hanskene og videre inn i mål.

Med 25 minutter igjen ble RBK tildelt straffespark etter at Svenn Crone handset i egen 16-meter. Dyngeland reddet Kristall Ingasons forsøk, men keeperen var for tidlig ute fra strek, og gjestene fikk et nytt forsøk. Henriksen var sikker.

RBK trykket voldsomt på mot slutten, men der Ingason misbrukte en enorm sjanse, var Finne sikker da Brann kom på en overgang etter 88 minutter.





(©NTB)