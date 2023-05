Aalesund tapte for formsterkt Sarpsborg: – Kvaliteten er forskjellen i dag

Sarpsborg tok initiativet i kampen og var det beste laget før pause. Christopher Baah scoret sitt første for klubben, før Joachim Soltvedt ordnet tomålsledelse.

Isaac Atanga reduserte sju minutter før pause og holdt liv i håpet om poeng for gjestene. Likevel ble det med håpet for Aalesund, da Bjørn Inge Utvik stanget inn et hjørnespark til 3-1 halvveis inn i 2. omgang. Kampen endte med tre fortjente poeng til Sarpsborg.

– Det kjennes rett at vi tar tre poeng. Vi ble litt passive i presspillet, men vi har så mye kvalitet i laget at vi likevel gjør det greit. Jeg er veldig fornøyd med resultatet, men ikke prestasjonen, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn til TV 2.

Sarpsborg har stadig ikke tapt siden sesongåpningen og fortsetter å klatre på tabellen. Etter tre seirer på rappen er Billborns menn nå oppe på tredjeplass.

Scoret igjen

– Aalesund fikk et par farlige kontringer, så vi skulle hatt litt mer kontroll der, men det viktigste er at vi tar tre poeng, mente Sarpsborg-kaptein Utvik.

Aalesund kan glede seg over å ha scoret i to kamper på rad etter å ha innledet sesongen med sju strake kamper uten nettkjenning. Likevel er mandagens tap lagets sjuende for sesongen, og klubben forblir sist i Eliteserien.

– Vi møtte et lag som er bedre enn oss, selv om jeg syns vi skapte nok i dag til å få med oss noe. Men det er kvaliteten som er forskjellen i dag. De er bedre i begge bokser, og da taper vi fortjent, sa Aalesund-trener Marius Bøe.

Det var hjemmelaget som trykket på i innledningen og etter 18 minutters spill fikk de lønn for strevet.

Baah traff blink

Baah vendte innover fra kanten av 16-meteren før han klinket til mot nærmeste hjørne. Sten Grytebust nådde ikke bort til ballen, og Baah kunne juble for sitt første mål for klubben.

Ti minutter før pause doblet Soltvedt for hjemmelaget. Simon Tibbling la ned ballen til venstrebacken som banket inn 2-0.

Atanga tente håpet for gjestene tre minutter senere da han fant veien til mål. Etter en corner headet Erlend Segberg ballen ned til Atanga. Han hamret inn reduseringen, ikke ulikt det Soltvedt gjorde like før.

Håpet levde for Aalesund, men halvveis inn i andreomgangen headet Utvik inn 3-1.





