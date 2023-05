Xhaka-dobbel i Arsenals sesongavslutning – knuste Wolves 5-0

«Gunners» har dermed fullført sin beste sesong i Premier League siden 2015/16-sesongen. Den gang endte laget på 2.-plass bak Leicester, i år ble det samme plassering bak Manchester City.

Arsenal fikk en drømmestart på kampen da Granit Xhaka headet laget i ledelsen etter bare elleve minutter, og samme mann sendte rødtrøyene opp i 2-0 bare tre minutter senere.

Kampen var trolig Xhakas siste i Arsenal-drakten. Ifølge flere britiske medier og overgangsguruen Fabrizio Romano slutter sveitseren seg til tyske Leverkusen neste sesong. 30-åringen har spilt for Arsenal siden 2016 og har levert 23 mål og 29 assist på 297 kamper for klubben.

Etter noen nydelige kombinasjoner mellom Martin Ødegaard, Thomas Partey og Leandro Trossard, kunne Bukayo Saka sende Arsenal til pause med 3-0.

– Vi er veldig fornøyd med prestasjonen vår i dag. Vi fortjente å avslutte på denne måten foran hjemmesupporterne våres, sa Saka i et intervju vist på Viaplay.

Ellevill jubel

Etter hvilen fortsatte vertene festfotballen da Gabriel Jesus headet inn et innlegg fra Trossard, før Jakub Kiwior fastsatte resultatet til 5-0.

Xhaka ble byttet ut til trampeklapp og øredøvende jubel fra supporterne et kvarter før full tid.

Ødegaard har hatt en fantastisk sesong som Arsenal-kaptein og ble fredag tatt ut på årets lag i Premier League. Drammenseren har 15 mål og åtte assist på 37 kamper i Premier League.

Rotet bort gullet

Arsenal var tidligere i sesongen på god vei mot sin første ligatittel siden 2004, men rotet det bort de siste månedene. Med kun tre seire på sine ni siste seriekamper, ble det til slutt uunngåelig at Erling Braut Haalands Manchester Citys sikret ligagullet.

– Jeg har litt blandede følelser i dag. Vi er veldig skuffet over ikke å vinne tittelen, for det hadde vært fint å kunne feire den her med supporterne våre, sa Saka.

Rødtrøyene endte på 2.-plass, fem poeng bak City, og sikret dermed Champions League-spill for første gang siden 2016/17-sesongen. Da røk de ut etter 2-10 for Bayern München i åttedelsfinalen.

