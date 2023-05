Gamblet på eget lag – fikk redusert straff på grunn av spilleavhengighet

Det fremgår av den skriftlige begrunnelsen for utestengelsen Toney nylig ble ilagt. Premier League-spissen ble straffet med åtte måneders utelukkelse fra fotball som følge av brudd på bettingreglene i engelsk fotball.

Begrunnelsen ble publisert for første gang fredag.

Toney skal ha satt penger på at han selv skulle score i gitte kamper, samtidig som han veddet på at laget hans skulle tape. Gamblingen skal ha pågått over en periode på fire år.

I den skriftlige begrunnelsen fastslås det samtidig uttrykkelig:

«Det finnes ikke bevis for at Mr. Toney påvirket eller var i posisjon til å sørge for at eget lag tapte da han veddet penger på at de ikke skulle vinne. Han var ikke med i kamptroppen, eller spilleberettiget, ved de tilfellene».

Fikk diagnose

Psykiateren Dr. Philip Hopley har diagnostisert Toney med lidelsen spilleavhengighet. Det påvirket utfallet av vurderingen rundt lengden på utestengelsen i positiv retning for Brentford-spilleren.

«Utvalget mener at en betydelig reduksjon bør legges inn for å gjenspeile den diagnostiserte spilleavhengigheten identifisert av Dr. Hopley,» heter det i begrunnelsen.

«Mangelen på kontroll spilleren har når det gjelder gambling er helt klart en refleksjon av hans diagnostiserte spilleavhengighet», står det videre.

Videre konkluderes det med at saken ikke på noen måte har handlet om kampfiksing.

Toney ble etterforsket for 262 brudd på reglene mellom februar 2017 og januar 2021. Fotballstjernen har erkjent 232 av disse bruddene. Straffen han er ilagt trådte i kraft umiddelbart.

Dermed mister han avslutningen på inneværende sesong. Toney får ikke spille kamper før 16. januar 2024. Han kan imidlertid begynne å trene med laget igjen fire måneder før utestengelsen opphører.

Stor bot

I tillegg til den lange utestengelsen fikk Toney en bot på over 600.000 kroner. Brentford har slått ring rundt spissen og forlenget kontrakten hans.

Spissen spilte for klubbene Scunthorpe, Wigan, Peterborough og Brentford i årene 2017 til 2021.

Spillere i engelsk fotball har forbud mot å sette penger på utfall eller hendelser i kamper, eller å dele innsideinformasjon for veddemålshensyn.

Toney har scoret 20 mål for Brentford denne sesongen.

