Ryersons Dortmund øyner første seriegull siden 2012: – Må bare vinne én gang til

– Vi må bare vinne én gang til. I utgangspunktet har jeg en god følelse, men jeg vet at vi må prestere veldig bra i den siste kampen, først da har vi fortjent det, sier Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl.

Han var kaptein for Dortmund-laget som vant tittelen i 2012.

Gultrøyene topper tabellen med to poeng ned til erkerival Bayern München. De har begge bare én kamp igjen av sesongen, som vil avgjøre ligagullet.

Dortmund møter Mainz, som står med fire strake tap, på hjemmebane, mens Bayern gjester Köln, som ikke har tapt på tre kamper.

Seier over Mainz vil være en stor prestasjon for Dortmund-trener Edin Terzic, som har måttet tåle en berg-og-dal-banesesong, hvor laget nesten var helt ute av gullracet halvveis i sesongen.

Ligagullet kan også markere den største suksessen til kaptein Marco Reus' lange og skadeplagede karriere. 33-åringen er en av klubbens beste spillere gjennom historien, men har så langt ikke klart å vinne en ligatittel.

– Han har alltid blitt klandret for er at han aldri har vunnet en ligatittel. Han har irritert seg over det, og han vil gjøre alt han kan for at vi blir mestere på lørdag, sa Kehl.

