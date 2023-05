Cupomlegging kan gi historisk omspill om Europa-billett i norsk fotball

Sist søndag ble 2022-utgaven av fotball-NM avsluttet med vårfinale mellom Lillestrøm og Brann på Ullevaal. Onsdag starter veien mot 2023-finalen på Ullevaal i desember.

Samtidig pågår det et arbeid for å se på en mulig permanent omlegging av cupen fra og med neste sesong. Et NFF-nedsatt utvalg, ledet av Brede Hangeland, skal kartlegge og vurdere ulike alternativer.

Tirsdag skriver Norges Fotballforbund på sine nettsider at den gode opplevelsen med cupfinale på våren i år aktualiserer spørsmålet om NM-finalen permanent bør flyttes til vår.

Hangeland-utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved en slik løsning. Den endelige avgjørelsen tas av forbundsstyret.

– I denne fasen er det viktig at vi ikke utelukker alternativer, men tar oss tid til å drøfte de ulike forslagene på en god måte. En eventuell omlegging til gjennomføring av NM på våren vil i så fall være et av flere innspill som vil diskuteres, sier NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken i en uttalelse.

Skulle utvalget konkludere med at en vårfinale er den beste løsningen, vil det samtidig raskt få konsekvenser. Vinneren av cupen vil også i framtiden være sikret spill i Europa.

– Skulle vi etter en god prosess bestemme oss for en omlegging av NM for herrer til våren, vil vi forut for Uefa-konkurransene 2024/25 stå med to vinnere av NM, som er vinneren av NM 2023 som kåres 10. desember i år og vinneren av NM 2024 som vil bli kåret våren neste år. Dette betyr at det vil bli gjennomført en kvalifisering/playoff mellom vinneren av NM 2023 og NM 2024 for en plass i Uefa sine turneringer i 2024/25, sier generalsekretær Løken.

Flere stemmer i Fotball-Norge har uttalt seg positivt til en endring av cupen de siste sesongene. Blant dem er Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

