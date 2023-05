Juventus med sjokktap mot Empoli – mesterligahåpet i en tynn tråd

Avgjørelsen om at Juventus ble fratatt ti poeng kom rett i forkant av kampstarten mot Empoli. Det ble utfallet etter en ny behandling av den såkalte plusvalenza-saken.

Storklubben var tabelltoer på 69 poeng før dommen, men falt ned til 7.-plass etter at dommen ble kjent. Derfor var tre poeng mot Empoli sårt tiltrengt med tre runder igjen av Serie A.

Francesco Caputo sendte imidlertid vertene i føringen etter 18 minutter. Tre minutter senere doblet Sebastiano Luperto ledelsen for Empoli.

Caputo noterte seg for sin andre nettkjenning for de blåkledde etter hvilen. Federico Chiesa reduserte for Juventus med noen minutter igjen, men på overtid fastsatte Roberto Piccoli resultatet til 4-1.

Milan (h) og Udinese (b) er motstanderne som gjenstår for Juventus. Førstnevnte ligger fem poeng foran på 4.-plassen. Det er den siste plassen som vil gi mesterligaspill neste sesong.

[ Juventus trekkes ti poeng – spill i Champions League kan ryke ]