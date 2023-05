«Moi»-scoring i nytt Southampton-tap – Brighton mot Europa

Med seieren har Brighton så å si sikret plass i europaligaens puljespill neste sesong på 6.-plass. Southampton er allerede nedrykksklar.

Vanligvis er det kun 5.-plass som gir europaligaspill i tillegg en plass for FA-cupvinneren, men i FA-cupfinalen møtes Manchester United og Manchester CIty som allerede er sikret mesterligaspill.

Brighton var klare favoritter foran kampen på hjemmebane søndag, og Evan Ferguson sørget for at det sto 2-0 til pause med to scoringer i løpet av ti minutter i 1. omgang. Etter pause kom gjestene mer med, og etter en times spill reduserte «Moi».

James Ward-Prowse slo et presist hjørnespark som Elyounoussi stusset videre i mål. Det var hans første mål i PL denne sesongen. Han har spilt 26 kamper fra start og fått seks innhopp.

Like etter reduseringen trodde Theo Walcott at han hadde utlignet, men VAR annullerte målet for offside. Det utnyttet Brighton og Pascal Gross da han økte ledelsen til 3-1.

Brighton avslutter sesongen med kamper mot Manchester City og Aston Villa, mens Southampton tar imot Liverpool i siste serierunde neste helg.

