United ett poeng unna mesterligaspill – Liverpool reddet uavgjort mot Villa

Midtbanegeneral Casemiro ble matchvinner for United i den viktige seieren på bortebane lørdag. Christian Eriksen vippet ballen inn i 16-meteren, og da var det duket for Casemiro fra hjørnet av femmeteren. Han kastet seg bakover og sideveis og fikk ballen i mål i en slags brassesparkvariant der han dro ballen inn via Krysstangen på akrobatisk vis.

Med tre nye poeng, samt at Liverpool «bare» greide 1-1 mot Aston Villa, er topp fire-plassen så godt som sikret for de røde djevlene. Det trenger bare ett poeng på sine to siste kamper mot Chelsea og Fulham for å sikre Champions League. Dermed er også Newcastle langt på vei sikret spill i mesterligaen neste sesong. De har i likhet med United skaffet seg 69 poeng hittil. Liverpool kan maksimalt få 69 med seier over Southampton i siste serierunde.

United avslutter sesongen med to hjemmekamper mot Chelsea og Fulham i tillegg til at de skal spille FA-cupfinale mot Manchester City på Wembley 3. juni. Tidligere i år vant klubben ligacupen etter finaleseieren over Newcastle.

Europaliga

Høyst trolig blir Liverpool å finne i europaligaens puljespill neste sesong om de beholder femteplassen.

Det er bare Brighton som kan hindre det. Det skiller sju poeng mellom lagene, men Brighton har to kamper mindre spilt.

Liverpools tap for Villa kom etter at Jacob Ramsey ble matchvinner i 1. omgang. Ollie Watkins bommet på straffespark etter 20 minutter, men fem minutter senere scoret Jacob Ramsey.

Liverpool presset godt, og i det 90. spilleminutt utlignet innbytter Roberto Firmino. Hjemmelaget fikk fornyet håp etter utligningen, men greide ikke finne vinnermålet.

Siste hjemmekamp

De rødkledde måtte klare seg uten manager Jürgen Klopp på sidelinjen lørdag. Tyskeren var suspendert for sin oppførsel etter kampen mot Tottenham i april.

Det var Liverpools siste hjemmekamp for sesongen, og flere spillere ble takket av for sin innsats.

Blant dem var Firmino og James Milner, som begge forlater klubben etter sesongen. Liverpool spiller mot nedrykksklare Southampton i siste serierunde.

