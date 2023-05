Treneren om Hegerberg etter Barcelona-rykter: – Framtiden hennes er hos oss

Den norske landslagsstjernen har kontrakt med den franske storklubben fram til sommeren 2024. For en tid tilbake rapporterte spanske medier som Marca og Sport om at Barcelona skal ha vist interesse for spissen fra Sundalsøra.

Lyon-trener Sonia Bompastor er imidlertid krystallklar på hva hun mener om Hegerbergs fotballframtid.

– Hun er en leder, en som vil vinne, en målscorer, hun har et vinner-DNA. Vi har Ada, og vi vil beholde henne. Framtiden hennes er hos oss, sier hun.

Uttalelsene er gjengitt av olympique-et-lyonnais.com.

Hegerberg har spilt for Lyon siden 2014. Sist helg ble den franske klubben cupmester etter at lagets norske spiss scoret to ganger og ble matchvinner i finalen mot PSG.

– Jeg er glad for å ha henne i spillergruppen min. Hun er en eksepsjonell spiss med et sjeldent talent, og er i stand til å score mål fra alle posisjoner. Prestasjonen hennes lørdag var fantastisk. I store kamper er det alltid best å ha enkeltspillere som kan utgjøre den store forskjellen, sier Bompastor.

Hegerberg har vært skadeplaget de siste årene. Hun gjorde tidligere i vår comeback etter flere måneder på sidelinjen.

Søndag kveld venter en ny viktig kamp for den norske landslagsstjernen og lagvenninnene. Da er PSG igjen motstander i en seriekamp der Lyon kan sikre seg seriemesterskapet.

[ Marca: Barcelona ønsker seg Hegerberg til sommeren ]