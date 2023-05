Guardiola vil feire seriegull mot Chelsea: – Vi må gripe muligheten

Manager Pep Guardiola vil ha gullet i boks så raskt som mulig.

– Tennisspillere sier at å serve for å vinne Wimbledon er det vanskeligste. Søndag er kampen i våre hender for å vinne den viktigste turneringen. Vi er heldige som har sjansen til å fullføre jobben hjemme foran våre egne fans. Vi må gripe muligheten, sa Guardiola på fredagens pressekonferanse.

City topper Premier League-tabellen med fire poeng ned til Arsenal på 2.-plass. London-klubben har også spilt én kamp mer. Guardiolas menn kan dermed sikre sitt tredje strake ligagull.

– Som leder føler jeg meg som en del av laget, men jeg tror ikke det bare en min fortjeneste. Jeg er en del av det, og det kan vi ikke benekte. Foruten de utrolige beslutningene til sportsdirektøren og styret, er spillerne de viktigste. Å være i nærheten av å vinne tittelen igjen, er jeg veldig fornøyd med, sa Guardiola.

På spørsmål om Manchester City får den rosen de fortjener for å være på vei mot ligatittelen, er Guardiola kontant i sitt svar:

– Ja. Absolutt. Folk vet hvor vanskelig det er. Motstandere og trenerne vet det. Vi er nære å vinne Premier League nå, men det er ikke avgjort.

Guardiolas menn er også i posisjon til å gjøre noe de aldri før har klart: Å vinne Champions League. Lørdag 10. juli venter Inter i finalen i Istanbul. En uke tidligere møter de også byrival United til FA-cupfinale.

– Du tenker aldri på hvordan det vil bli på starten av sesongen, men nå vet vi det. Vi er tre kamper unna å vinne alle titlene. Hver kamp vi vinner, hjelper for den neste. Å vinne ligaen så raskt som mulig, hjelper de neste kampene i FA-cupen og CL, sa trenerstjernen.

– Jeg vil se at laget fortsatt er fokusert. Vi får de største komplimentene når vi vinner, men det er også full katastrofe når vi taper. Vi kan ikke glemme virkeligheten, la han til.

