Fifa-sjefen varsler grep foran historisk VM – dette blir utfordringene

USA, Canada og Mexico skal dele på arrangøransvaret når verdens beste fotballnasjoner møtes om tre år. Det er første gang at tre nasjoner står sammen om gigantarrangementet.

Det vil også være første gang at VM-sluttspillet består av 48 deltakernasjoner. Tidligere utgaver har hatt 32.

– Utfordringene vil være logistikken rundt alt dette. Det er snakk om ett kontinent, tre land og ikke tre små land heller. Tre store land, sier Fifa-president Gianni Infantino.

Han deltok onsdag på en tilstelning i Los Angeles der den offisielle logoen for sluttspillet om tre år ble lansert.

– Avstandene, tidssonene, de klimatiske forskjellene blir også krevende. I tillegg er det høyde i Mexico, havnivå andre steder. Så for oss er det viktig å skape det riktige miljøet for at lagene og fansen får de best mulige forholdene, sier Infantino.

Det internasjonale fotballforbundets plan er å organisere sluttspillet i regionale klynger. Det skal sørge for at de enkelte nasjonene spiller alle sine innledende kamper i samme område.

– Det betyr at man ikke trenger å reise for mye, spesielt i begynnelsen. Vi ønsker å lage noen klynger der lagene vil være basert avhengig av trekningen, og så vil de spille kampene sine i det aktuelle området, sier Infantino.

Han trekker en parallell til fjorårets VM i Qatar.

– En av fordelene der var at spillerne var i seng én time etter kampslutt, sier Fifa-presidenten.

USA arrangerte sist VM i 1994.

