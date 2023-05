Sjeik Jassim har økt budet på Manchester United

Flere britiske medier, som BBC og Sky Sports, melder også om budet som skal være levert tirsdag.

Både sjeik Jassim og den britiske milliardæren Jim Ratcliffes selskap Ineos leverte bud innen budfristen Glazer-familien hadde satt i slutten av april. Selv om de amerikanske eierne ikke har uttalt seg offentlig om budene, har flere medier meldt at Ineos lå best an i kampen om å overta fotballklubben.

Nå har sjeik Jassim prøvd å endre på det ved å øke sitt bud. Det meldes ikke summer eller andre detaljer om hvordan budet er forbedret.

Det er kjent at Jassim vil kjøpe klubben 100 prosent, og at klubbens betydelige gjeld skal slettes. Det skal også stilles til rådighet vesentlige summer for investering i klubben og i lokalsamfunnet.

Budet fra Ineos skal derimot være for en prosentandel tilstrekkelig til å gi kontroll over klubben, men der Glazer-familien tilbys å beholde en eierandel.

Glazer-familien er svært upopulære eiere, og United-supporterne har tatt til orde for at salget skal skje raskt. Nylig uttalte tidligere United-manager Ole Gunnar Solskjær at han håper på et snarlig eierskifte så klubben kan ta igjen rivalene og komme tilbake til toppen.