Cardiff krever én milliard fra Nantes i dyster overgangssak om død spiss: – Absurd

Oppstyret i etterkant av dødsfallet til Sala virker ikke ha en ende. Etter flere år med rettslig krangel, ble Cardiff i januar beordret til å betale seks millioner euro (69 millioner kroner) til Nantes som første del av overgangssummen på totalt 17 millioner euro, som tilsvarer 196 millioner kroner.

Krangelen handler i stor del om at Cardiff mener at overgangen aldri ble sluttført før småflyet som Sala satt i styrtet i en kanal i januar 2019. Både Sala og piloten David Ibbotson døde. To dager før signerte Sala kontrakten som retten har ment gjorde ham til Cardiff-spiller.

Mandag opplyser Nantes advokater at Cardiff har saksøkt dem for 100 millioner euro (1,1 milliarder kroner). Den walisiske klubben mener de skal ha kompensasjon for at Sala aldri spilte for Cardiff. En høring er planlagt til 22. juni.

– Etter å ha blitt avvist av Fifa, Cas og den sveitsiske føderale domstolen, åpner Cardiff en ny, absurd sak, sier Nantes advokater Jerome Marsaudon og Louis-Marie Absil.

Advokatene sier videre at de er «veldig sikre» på at retten avviser Cardiffs krav og at de ønsker at Nantes skal kompenseres for «skadene som disse fornærmende prosedyrene har forårsaket over fire år».

