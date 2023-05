Kerr avgjorde da Chelsea ble FA-cupmestere for tredje år på rad

Tilskuertallet er ikke bare rekord for FA-cupfinalen, men for en nasjonal klubbkamp for kvinner. Den tidligere toppnoteringen var fra en spansk seriekamp mellom Barcelona og Atlético Madrid.

Guro Reiten og Maren Mjelde startet begge for et Chelsea-lag som ble hardt presset i første omgang og deler av den andre. United var klart best i første omgang, hadde den største sjansen ved Millie Turner og ble etter manges mening snytt for straffe da Niamh Charles felte Nikita Parris.

Hendelsen på overtid i omgangen skjedde rett ved 16-meterstreken. VAR sjekket den for mulig straffe, men United måtte nøye seg med frispark. Etter manges mening fortsatte forseelsen inn i feltet.

Chelsea hadde bare en stor sjanse i den første omgangen, da Lauren James i det 41. minutt kom foran motspilleren på et innlegg fra venstre og nikket mot lengste hjørne. Mary Earps i målet beveget seg lynraskt og slo ut før hun kolliderte med stolpen.

Chelsea ble farligere da Pernille Harder kom inn i det 57. minutt. Hun kom umiddelbart til flere gode muligheter, og i det 68. minutt sto hun sammen med Reiten for forarbeidet til vinnermålet. Reiten spilte fram dansken, som slo et perfekt innlegg mellom keeper og forsvar. Ved lengste stolpe sendte Kerr ballen i mål og feiret med baklengs salto.

Litt senere hadde Kerr en stor mulighet til å punktere kampen for godt, men flere mål ble det ikke. Chelsea er FA-cupvinner for tredje gang på rad. United var i sin første finale.

Vilde Bøe Risa og Lisa Naalsund var på United-benken, men kom ikke innpå.

